‘Dramáticas’ retorna ao palco do Fábrica das Artes

A leitura é aberta ao público, acontece nesta sexta-feira, - Foto: Divulgação / Teatro Fábrica das Artes

O Projeto “Dramáticas” do GTT (Grupo Teatral Talento) está de volta ao palco do Fábrica das Artes, com a leitura da peça Gota D’água, de Paulo Pontes e Chico Buarque. A leitura é aberta ao público, acontece nesta sexta-feira, 19, às 20h, na Rua Dr. Cícero Jones, 146, na Vila Rehder.

Dramáticas é um projeto criado pelo GTT, sob coordenação pedagógica do diretor Marcelo Porqueres, visando incentivar o estudo do teatro, através de obras conhecidas.

“O nosso espaço, o Fábrica, por conta das aulas se tornou um lugar de abrir possibilidades. Uma delas, na minha visão, é a possibilidade do debate, sobre o que fazemos e como fazemos a nossa arte, se tornando esse projeto mais que uma leitura de uma peça, e sim, uma ação pedagógica na formação de novos atores e público”, disse Porqueres.

A peça da vez, Gota d’água, é dividida em dois atos. A trama espelha uma tragédia urbana, banal nos grandes centros, nas favelas do Rio de Janeiro, onde está ambientada. Adaptada de “Medéia”, tragédia grega de Eurípedes, o texto retrata as dificuldades vividas por moradores de um conjunto habitacional, a Vila do Meio-Dia, que na verdade são o pano-de-fundo para o drama vivido por Joana e Jasão que, tal como na peça original, larga a mulher para casar-se com Alma, filha do rico Creonte.

A ideia do projeto é, periodicamente, levar ao palco leituras de textos teatrais, utilizando o elenco do GTT, atores e atrizes convidados e grupos parceiros, que queiram se aventurar no assunto.