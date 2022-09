Drama policial é gravado em locações de Campinas

A cidade de Campinas está sendo o cenário para as gravações do longa-metragem independente “O ar que a gente respira”. As locações seguem até sábado (17), com direção e roteiro do cineasta campineiro Rafael Santin e produção de Lu Chagas.

O filme acompanha a investigação de um assassinato em uma pequena cidade. A polícia local está em uma corrida para descobrir o culpado, mas falhas nos processos da corporação comprometem a integridade das investigações, e o grupo se torna alvo da Corregedoria. O investigador Adoniran passa a ser suspeito do crime, e precisa provar sua inocência.

Repleto de conflitos de valores pessoais e profissionais, o longa toma como referência para criação de seus personagens clássicos como “Era uma vez no Oeste” (1968), “Os Implacáveis” (1972) e “À Prova da Morte” (2007).

O filme deve ficar pronto até outubro de 2023; obra será inscrita em mostra internacional – Foto: Luis Daniel

“Com a suspeita de novos homicídios, surge uma corrida contra o tempo para descobrir quem são os culpados do crime. Observar o ser humano nesse contexto violento é uma necessidade que precisa ser explorada. Os limites que os personagens vivem nessa trama expõem uma realidade que muitas vezes as pessoas não querem discutir. Afinal, o certo e o errado perdem o significado quando os valores são questionados”, disse o diretor Rafael Santin.

As locações foram no Largo do Café, no Colégio Pe. Júlio Chevalier, na Capela São Roque, um bar no Jardim Flamboyant, em estradas do Distrito de Sousas, por ruas dos bairros Monte Cristo e Jardim Miranda, prédios do Centro, um haras localizado no Distrito de Joaquim Egídio, um Laboratório de Química da Unicamp (Universidade Estadual de Campinas) e na fachada histórica da Delegacia Seccional de Polícia de Campinas, na Avenida Andrade Neves.

Com 50 atores, o elenco conta também com artistas da RMC (Região Metropolitana de Campinas). Parte do orçamento foi contemplado pelo ProAC (Programa de Ação Cultural do Estado de São Paulo), a partir do edital Expresso Direto – Artes Visuais. A produção também tem apoio de empresários da região.

O filme deve ficar pronto até outubro de 2023, segundo a produtora. Ele será inscrito na 46ª Mostra Internacional de Cinema em São Paulo de 2023, e a partir disso será planejada sua distribuição para o streaming ou cinema.