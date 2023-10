Dos videogames às telas do cinema: Five Nights at Freddy’s estreia nesta quinta

O terrível fenômeno dos jogos de terror se torna um evento cinematográfico de arrepiar até o sangue. “Five Nights at Freddy’s – O Pesadelo Sem Fim” chega aos cinemas do Brasil nesta quinta-feira (26), apresentando um quarteto de animatrônicos assassinos, Bonnie, Foxy, Chica e Freddy.

O filme é estrelado por Josh Hutcherson, que dá vida ao personagem Mike Schmidt, um jovem que passa por problemas financeiros. Felizmente, ou não, ele acaba conseguindo um emprego como vigia noturno em uma pizzaria tipicamente americana, o Freddy Fazbear’s Pizza.

Os animatrônicos ganham vida durante a noite e buscam uma vítima para se juntar ao grupo – Foto: © 2023 Universal Studios. All Rights Reserved.

Sob a gerência de Steve Raglan (Matthew Lillard), o lugar era conhecido por ser “onde a fantasia e a diversão ganham vida” e pelos bonecos animatrônicos (robôs em forma de animais), que fizeram muito sucesso com as crianças em 1980. Por algum motivo, mesmo o restaurante estando fechado e sendo o abrigo de sumiços misteriosos, os proprietários decidiram manter o lugar.

Logo em seu primeiro dia de serviço, ele percebe que o turno da noite não será tão fácil quanto parece e descobre os segredos que o restaurante guarda quando a escuridão do anoitecer toma conta: os bonecos se tornam assassinos psicopatas e vão em busca de uma vítima, Abby, a irmã mais nova de Mike.

A história por trás dos bonecos. Nos anos 80, crianças desapareceram no Freddy Fazbear’s Pizza e, apesar da investigação feita no restaurante, a polícia nunca os encontrou. Essa foi a motivação para o fechamento do espaço. Agora, “as crianças fantasmas” controlam os animatrônicos e estão em busca de Abby para se juntar à turma.

A direção é de Emma Tammi e tem a produção da Blumhouse, responsável por sucessos como M3GAN, O Telefone Preto e O Homem Invisível. A produtora, inclusive, já demonstrou interesse em levar mais histórias de jogos de terror para as telonas.

O filme é estrelado por Josh Hutcherson (Ultraman, franquia Jogos Vorazes), Elizabeth Lail (You, Mack & Rita), Piper Rubio (Holly & Ivy, Unstable), Kat Conner Sterling (We Have a Ghost, 9-1-1), com Mary Stuart Masterson (Blindspot, Fried Green Tomatoes) e Matthew Lillard (Good Girls, Scream).