Dos livros para as séries

Heartstopper está disponível na Netflix

O mundo da cultura pop já é acostumado com adaptações de grandes clássicos literários. Os millennials e a geração Z passaram parte da infância e adolescência acompanhando as histórias que liam nos livros virando filmes, como a coleção de fantasia Harry Potter e os romances de ficção de Crepúsculo. Mesmo assim, os fãs dessas obras foram pegos de surpresa na última semana com o anúncio de que as obras vão ganhar novas adaptações, desta vez em séries para serviços de streaming e televisão. Enquanto não há datas de estreia ou informações das novas produções, confira quatro séries que também foram baseadas em livros para aliviar a ansiedade.

Alias Grace

Romance histórico de Margaret Atwood

Grace Marks, uma imigrante irlandesa pobre que trabalhava como empregada doméstica no Canadá foi condenada, junto a James McDermott, pelo violento assassinato do patrão e da governanta. James foi enforcado, e Grace foi condenada à prisão perpétua. Ela se tornou uma das mulheres mais enigmáticas e conhecidas do Canadá nos anos 1840 e acabaria sendo solta depois de cumprir 30 anos de prisão. Sua condenação foi controversa e provocou um grande debate sobre seu real envolvimento nos assassinatos, já que muitos acreditavam que ela teria sido apenas uma cúmplice involuntária.

Onde assistir: Netflix

The Power

Thriller baseado no premiado romance de Naomi Alderman

Cada revolução começa com uma faísca. As adolescentes começaram a desenvolver um novo órgão, que iniciou com um formigamento na clavícula e evoluiu até ser capaz de fornecer a capacidade de manipulação da eletricidade. Encarado como uma evolução, o “poder” das meninas foi capaz de deixá-las sem medo dos perigos que a sociedade impunha. No entanto, elas passam a ser uma ameaça à humanidade a partir do momento em que entram em um embate com o governo. Até o momento, a primeira temporada da adaptação conta com cinco episódios e serão lançados mais três.

Onde assistir: Prime Video

Heartstopper

Baseado no romance britânico ilustrado e escrito por Alice Oseman

Um garoto conhece outro garoto. Os dois fazem amizade e acabam se apaixonando. O meigo Charlie e o fã de rúgbi Nick se conhecem no colégio. Mas logo essa amizade improvável começa a se transformar em romance. Agora, Charlie, Nick e seu círculo de amigos precisam encarar essa jornada de autodescoberta e aceitação, apoiando uns aos outros e aprendendo a ser eles mesmos.

Onde assistir: Netflix

Daisy Jones & The Six

Baseado no livro de Taylor Jenkins Reid

Essa é a história de como uma banda icônica acabou no auge de seu poder. Em 1977, Daisy Jones & The Six estavam no topo do mundo. Liderada por dois mísseis da música, Daisy e Billy Dunne, a banda passou da obscuridade para a fama. E então, depois de um show esgotado no Soldier Field de Chicago, eles desistiram. Agora, décadas depois, os membros da banda finalmente concordam em revelar a verdade por trás do término do grupo.

A história é contada em formato de minissérie.

Onde assistir: Prime Video