Doramas, manhwa e k-pop: a onda coreana na região

A estudante Yasmim Fidelis da Silva é consumidora de música, filmes, mangás e séries de origem coreana - Foto: Marcelo Rocha - Liberal.JPG

O filme sul-coreano “Parasita” (2019) surpreendeu em 2020 ao se tornar a primeira produção falada em uma língua que não o inglês a vencer o Oscar na categoria de Melhor Filme. Mas o anúncio não pegou todo mundo desprevenido.

Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

O fenômeno chamado Hallyu, que na tradução significa onda coreana, consiste na disseminação de forma global de conteúdo cultural produzido pela indústria do entretenimento do país asiático. A música pop (k-pop), as séries (doramas), os mangás (manhwa), filmes e livros têm ganhado adeptos no mundo inteiro, e no Brasil o movimento chegou com força.

O primeiro contato de muitas pessoas com a cultura coreana foi o clipe “Gangnam Style”, do rapper sul-coreano Psy, que viralizou há dez anos. Para a estudante Yasmim Fidelis da Silva, 18 anos, de Americana, o vídeo viral foi apenas o primeiro passo nesse universo.

Consumidora de música, filmes, mangás e séries de origem coreana, ela destaca a originalidade. “Sinto que as produções ocidentais são maçantes. As coreanas trazem diferencial em tudo, e os roteiros abordam temas importantes do nosso dia a dia”, considera Yasmim.

Yasmin ponderou que ainda há muito preconceito, e citou como exemplo a xenofobia cometida contra asiáticos por conta da pandemia, já que o coronavírus apareceu pela primeira vez na China. “Ao mesmo tempo que você vê a Coreia expandindo demais pelo mundo, não vê em alguns países uma grande recepção, não indicam a prêmios como o Grammy, por exemplo. Acho que existem barreiras que precisam ser quebradas”, avalia a estudante.

PROVA. Um clique. Foi assim que começou a relação da estudante Brenda Rodrigues Inácio da Silva, 18 anos, de Americana, com a cultura coreana. O ano era 2012 e ela estava no YouTube ouvindo músicas quando viu um vídeo do grupo de k-pop BigBang, o primeiro a ter um álbum em língua coreana na Billboard 200, lista americana dos álbuns mais vendidos. De lá para cá, ela explorou a cultura e hoje consome de tudo que o país produz. Mas a música tem um lugar especial.

Praticante de diferentes estilos, como funk e jazz, a jovem aposta na dança para sua vida profissional. Brenda prestou vestibular para dança na Unicamp (Universidade de Campinas), e na segunda fase apresentou uma coreografia de k-pop. “Estou esperando o resultado das chamadas”, torce a estudante.

PROFISSIONAL. Natalia Ribeiro Pires, 26 anos, de Americana, encontrou no gosto musical pelo k-pop uma profissão. Professora de dança, ela ensina coreografias da música sul-coreana em um estúdio de Americana.

Ela começou a encarar o k-pop como uma possibilidade profissional em 2021, quando começou a investir nas redes sociais. Em sua página @heynatribeiro no TikTok, onde ela ensina coreografias e comenta assuntos da cultura pop coreana, tem mais de 127 mil seguidores. Natalia também criou um curso online a preço acessível, o K-Pop Fichinha, para atender interessados de diferentes partes do país.

Tudo começou quando ela ingressou no grupo cover Icon-E, formado há sete anos por moradoras da região. As integrantes participam de eventos específicos da cultura coreana e também festivais de dança que tenham categoria de k-pop.

O grupo cover Icon-E, formado por moradoras da região, participa de eventos e festivais de dança que tenham categoria de k-pop – Foto: Junior Guarnieri – Liberal.JPG

“É um estilo muito experimental. Você consegue ver no k-pop coisas muito diferentes, mistura de estilos, às vezes dentro de uma mesma música, e você enxerga isso nas coreografias. Isso mexe com os olhos de quem assiste, as pessoas ficam entretidas do começo ao fim”, defende Natalia. Colaborou Stela Pires.