Donos do hit ‘Americana’ fazem show na cidade em janeiro

O Duo AL9 se apresenta no POPMENGO, no Flamengo Futebol Clube, no dia 20

Os donos das vozes que cantam “disse que me ama, americana” chegam a cidade. O duo AL9 se apresenta no evento “POPMENGO”, do Flamengo Futebol Clube, no dia 20 de janeiro, às 20h30. Eles retornam a Americana pela primeira vez após a gravação do videoclipe da música que leva o mesmo nome do município, que aconteceu no portal de entrada da “princesa tecelã”.

As músicas que integram o repertório de show dos irmãos Thiago e Matheus são majoritariamente autorais, de acordo com o duo. O álbum “Amor É Lei”, que reúne nove músicas, será tocado por completo. A obra reúne sucessos como “Chama de Amor”, “Gabrielle” e “Americana, canções que se tornaram virais no TikTok.

“Fazemos algumas versões de músicas da Rita Lee e da época da Jovem Guarda também”, disseram ao LIBERAL. A animação da dupla é grande para retornar à cidade, que foi palco da gravação do videoclipe da música “Americana” há três meses atrás.

De acordo com eles, é perceptível um carinho “virtual” demonstrado pelo público da cidade, que foi possível presenciar durante a produção do vídeo.

“Foi demais. Enquanto gravávamos, muitas pessoas pararam para tirar fotos, carros passavam buzinando, fãs ficaram acompanhando a gravação”, contaram. Agora, com show marcado na cidade, a AL9 espera encontrar esse público na platéia.

“É a nossa primeira vez tocando em Americana, e queremos muito ver a reação do público. […] Estamos super animados, primeira vez retornando à Americana após a gravação do clipe, e será nosso primeiro show, de muitos, por lá”.

A apresentação da dupla fará parte de um show que reúne “o melhor do pop nacional e internacional”. O POPMENGO contará com a performance da AL9 e da banda americanense Artéria Rock, que toca o melhor do rock and roll dos anos 80 e 90.

Os ingressos para o evento podem ser adquiridos no www.sympla.com.br, com valores a partir de R$ 30.

Duo é composto pelos irmão Thiago e Matheus, que tem músicas ao estilo Tremendão – Foto: Divulgação

Sobre a AL9

A dupla começou a gravar os seus primeiros vídeos em 2017, quando eram covers acústicos de Beatles, Elvis Presley, Simon & Garfunkel e Erasmo Carlos. Os vídeos tornaram-se virais fazendo com o duo obtivesse o público que possuem hoje.

Mas foi em 2018 que os irmãos investiram nas canções autorais gravando “Quando Te Conheci”, “Amo Te Amar” e “Suas Loucuras”. Em 2019 lançaram o EP “Isso é AL9”, com outras quatro faixas inéditas. Em 2022, os irmãos viralizaram nas redes sociais, com vídeos ultrapassando 12 milhões de visualizações.