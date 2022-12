Músico americanense Gabriel Porto lança single

Formado em música pela Ufscar (Universidade Federal de São Carlos), Gabriel é multiinstrumentista - Foto: Marcelo Rocha - Liberal.JPG

Depois de viralizar no YouTube com sua música anterior, o americanense Gabriel Porto lançou em dezembro seu novo single, “Qualquer Lugar”. Em parceria com os DJs GenX e Vicenzi, de Florianópolis (SC), a canção foi lançada pela gravadora independente Underline Music. O trabalho é o primeiro de uma sequência que deve ser disponibilizada nos próximos meses e se transformar em um EP.

Gabriel contou ao LIBERAL que foi procurado por Vicenzo, que tinha criado a harmonia. “A letra veio na cabeça como um sopro. Foi a última música que mandei para meu pai, que depois faleceu. Ele disse que estava bonita, mas faltava uma terceira parte. Ele sempre falava algo contra para tentar tirar o meu melhor”, recorda Gabriel.

“Qualquer Lugar” fala sobre uma localidade sem endereço, onde não é possível chegar fisicamente, apenas pelos sentimentos. “Eu pensei em um lugar distante com paraíso, como se fosse o céu, saindo da Terra e buscando algo que o corpo físico não conseguiria chegar. Era uma metáfora para o amor. Algo que não consegue experimentar com os pés, comprar, só consegue sentir. Ficou parecendo uma despedida para alguém, uma despedida para meu pai”, contou.

A música foi produzida à distância pelos três músicos durante a pandemia. “Foi interessante ter essa experiência, que até dialoga com o ‘qualquer lugar’ no nome da música”, afirmou Gabriel.

PROFISSIONAL. O artista de 26 anos se mudou há pouco mais de um ano para a cidade de São Paulo e vem trabalhando profissionalmente com a música. Tocando em vários lugares, ele também dá aulas de música, vende cursos na área e faz produção de artistas. Formado em música pela Ufscar (Universidade Federal de São Carlos), Gabriel é multiinstrumentista.

A música “Fica Bem”, lançada no ano passado, viralizou no YouTube e alcançou oito milhões de visualizações em suas duas versões – uma acústica e outra com batidas eletrônicas em parceria com os DJs Malifoo e Liu. “Os números são importantes na carreira, mas mais importante ainda é que as pessoas se identifiquem com o som. Para mim, o importante é que ‘Qualquer Lugar’ encante os corações”, afirmou Gabriel.