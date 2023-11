Documentário sobre indústria têxtil de Americana estreia em 14 de dezembro

A série de documentários longa-metragem “Americana conta sua história: em fatos e prosas” chega ao seu terceiro capítulo, que já tem a data de estreia definida: 14 de dezembro. Desta vez, o tema abordado é o surgimento da indústria no município, com foco especial no segmento têxtil. A exibição acontece de forma gratuita no Teatro Municipal Lulu Benencase, às 19h30.

Nesta terceira edição, a industrialização de Americana ganha o enfoque. O maior setor de produção do município da época – a indústria têxtil, que proporcionou o título de “Princesa Tecelã” à cidade – se tornou a “estrela”. Americana foi destaque nacional no nicho pela quantidade de tecelagens e qualidade dos seus produtos atendendo o mercado nacional e internacional.

Iniciando pela fase de Carioba, o documentário reúne depoimentos de ex-funcionários, familiares de industriais e faccionistas que trabalhavam para as indústrias. São pessoas que vivenciaram e contribuíram para a construção da história americanense.

Documentário reúne relato de ex-funcionários, familiares de industriais e faccionistas que trabalhavam para as indústrias – Foto: Leandro Agnuzzi

A obra contém informações que remontam desde o início da indústria, sua expansão, momentos de crises, transformações, Fidam (Feira Industrial de Americana), chegada de indústrias de outros segmentos e visão de futuro da indústria local.

O documentário é ilustrado por fatos curiosos a partir de relatos e materiais de acervos de americanenses da “gema” ou de coração. No período relatado, inúmeras pessoas foram atraídas para Americana pelas ofertas de emprego no setor industrial. Famílias migraram para o município vindo de diversas partes do estado e outras regiões do Brasil.

Com produção assinada pela Gil Produções e direção geral de Carlos Sant’Anna, a obra traz a mesma linha narrativa adotada nas duas edições anteriores. Em 2013, os temas abordados foram o bairro de Carioba, imigração e o sentimento das pessoas pela cidade. Já em 2015, a edição relembrou áureos tempos da Educação no município, destacando os principais colégios e escolas da cidade.

De acordo com o diretor, a concepção do projeto “Americana conta sua história: em fatos e prosa” se deu pelo desejo de preservar a memória coletiva sobre o município.

“Uma série de documentários é de suma importância para o município, considerando que nossa história está gradualmente desaparecendo. […] valiosas recordações estão esquecidas em gavetas de casas, correndo o risco de serem descartadas. É crucial agir rapidamente para resgatar esse acervo, que representa a essência da nossa identidade”.

Grupo produz série de documentários para resgatar a história de Americana – Foto: Marcelo Rocha / Liberal

Ele aponta ainda que não há mais museus abertos e a localização desses registros históricos se tornou incerta. “Acreditamos que o maior acervo sobre a história de Americana está no jornal LIBERAL, nosso parceiro institucional nesse projeto.”

Expectativa e futuro

Sant’Anna revela que a produção está empenhada em mobilizar e incentivar a população a prestigiar o lançamento do documentário, em especial aqueles que têm ou tiveram uma conexão direta com a industrialização de Americana.

De acordo com o diretor, a produção prevê um momento repleto de emoções e cenas que podem ser significativas para todos.

O “Americana conta sua história” é um projeto subsidiado pelo ProAC (Programa de Ação Cultural) da Secretaria da Cultura e Economia Criativa do Estado de São Paulo. A série de documentário será contemplada com cinco edições com temáticas diferentes. que resgatam e preservam a memória do município.

O tema para o próximo documentário será “Nossa arte”. “Uma homenagem aos artistas que, ao longo do tempo, deram destaque ao nome de nossa cidade, propagando-o por todo o Brasil e além-fronteiras”.

SERVIÇO

Estreia “Americana conta sua história: em fatos e prosas” Fase III

Data e horário: 14 de dezembro, às 19h30

Local: Teatro Municipal Lulu Benencase (R. Gonçalves Dias, 696 – Jardim

Girassol)

Entrada: gratuita (necessário garantir o lugar pelo site Sympla)