Documentário sobre Coro Santo Antônio será lançado nesta sexta-feira na Basílica

O cineasta José Eduardo Milani assina a direção da produção - Foto: Marcelo Rocha_Liberal

O documentário “Coro Santo Antônio: música, fé e tradição” será lançado nesta sexta-feira (04), às 19h30, no salão da Basílica Santuário Santo Antônio de Pádua. O média-metragem celebra os 75 anos de história do coral, destacando sua importância histórica e cultural para a cidade. A entrada é gratuita.

Intitulado “Coro Santo Antônio: música, fé e tradição”, o documentário, dirigido pelo cineasta José Eduardo Milani, conta a história do Coro Santo Antônio desde sua fundação, em 1949, sob o comando do Monsenhor Nazareno Magi, até os dias atuais. O filme retrata a evolução do grupo, que se tornou independente e, além de seu repertório religioso, interpreta músicas populares, sertanejas e folclóricas.

O média-metragem inclui entrevistas com membros e ex-participantes do coral, além de um acervo de fotos e vídeos que ilustram sua trajetória. Também mostra o cotidiano do grupo, revelando a rotina de ensaios e apresentações.

“Falar da história do Coro Santo Antônio é falar da história da Nova Matriz de Santo Antônio, nossa atual Basílica, e falar dela é falar de Americana, consequentemente. Por isso, o documentário explora não só a trajetória do coro, mas viaja na história recente da cidade e da paróquia Santo Antônio”, ressalta José Eduardo Milani.

A direção de fotografia é assinada por Giulia Cunha, enquanto a pesquisa foi conduzida por Diulse Cândido de Oliveira. A trilha sonora original, foi composta pelo músico campineiro Flávio Negri, que é também a voz que narra o filme. O roteiro é fruto do trabalho colaborativo entre Milani, Cunha e Lucas Crauczuk.

História. Fundado em 30 de janeiro de 1949 pelo Monsenhor Nazareno Magi, o Coro Santo Antônio se consolidou ao longo dos anos, acompanhando a construção da nova matriz. Após a morte do Monsenhor Magi em 1972, o padre Constantino Gardinalli assumiu a liderança da paróquia e se tornou o mentor do coro até seu falecimento em 2022. Às vésperas de completar 65 anos, em 2013, o coro rompeu com a Basílica Santo Antônio de Pádua, atuando de forma autônoma, mantendo suas atividades artísticas.

Fotos que ilustram a história do grupo integram o documentário – Foto: Arquivo_Liberal

Acontece

Lançamento do documentário “Coro Santo Antônio: música, fé e tradição”

Data: 04 de outubro de 2024 (sexta-feira)

04 de outubro de 2024 (sexta-feira) Local: Salão da Basílica Santo Antônio de Pádua, na Rua Vieira Bueno, 150 – Centro, Americana – SP.

Salão da Basílica Santo Antônio de Pádua, na Rua Vieira Bueno, 150 – Centro, Americana – SP. Horário: 19h30

19h30 Entrada: Gratuita

