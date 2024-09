Documentário mostra a trajetória do produtor Antonio Carlos Carvalho no mundo da música - Foto: Juarez Godoy

Na próxima terça-feira (24), às 20h30, no Teatro Municipal de Americana, ocorrerá a estreia do documentário “Harmonias da Vida – Antonio Carlos Carvalho”. O evento é gratuito e os ingressos poderão ser retirados pelo link www.entravip.com.br.

O documentário apresenta, por meio de uma entrevista exclusiva realizada em 2018, momentos icônicos da vida e carreira do produtor e compositor americanense Antonio Carlos Carvalho, falecido em agosto de 2013.

A produção traz uma visão aprofundada sobre sua trajetória no mundo da música. Suas composições foram interpretadas por artistas como Tim Maia, Raça Negra e Chitãozinho & Xororó. Ao todo, Carvalho conta com mais de 100 músicas autorais gravadas, disco de ouro, platina e diamante.

Além da entrevista de Carvalho, a produção conta com o depoimento de grandes nomes da música brasileira, incluindo Luiz Carlos, vocalista da banda Raça Negra.

Juarez Godoy, diretor do documentário, realça a importância de homenagear o compositor. “É uma grande honra homenagear mais uma vez meu célebre amigo Carvalho. Um patrimônio da cultura americanense e nacional”, declarou Godoy.

Ele ainda enfatiza a emoção de sintetizar uma vida tão rica em apenas 40 minutos e ressalta que a história de Carvalho poderia facilmente ser expandida para uma série ou longa-metragem.

Videoclipes. Antes da exibição do documentário, serão lançados dois videoclipes de artistas locais com músicas autorais e inéditas. Janaína de Cássia lança no “Jogo da Vida” e Iris Cordeiro “Choro Pra Você”. Além disso, o evento contará com a presença do DJ Viny Blanco, que tocará discos de vinil com composições de Antonio Carlos Carvalho, a partir das 20h.

História. Antonio Carlos Carvalho nasceu em março de 1945 em Americana. Aos 17 anos começou sua carreira como jornalista, escrevendo colunas para o LIBERAL. Aos 20 anos, foi contratado pelas rádios Tupi e Difusora de São Paulo, onde permaneceu por oito anos, trabalhando como jornalista e radialista.

Paralelamente, começou a compor e ao longo de sua carreira já teve suas composições na voz de grandes nomes da música brasileira. Uma das suas canções mais conhecidas é “Canário do Reino”, interpretada por Tim Maia e regravada por artistas como Ivete Sangalo, Mônica Salmaso e Fafá de Belém.

Além disso, Carvalho trabalhou como produtor e diretor artístico, passando por importantes gravadoras. Em 1990, foi responsável por lançar e consolidar carreiras de músicos como Belchior, Amado Batista, Eduardo Gudin e Almir Sater, além de bandas como Raça Negra.

Antonio Carlos Carvalho faleceu em 31 de agosto de 2023, aos 78 anos, de causas naturais, deixando um legado na música brasileira e em Americana.

