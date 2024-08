Documentário ‘Rock no seu interior’ será lançado em 20 de agosto, em Santa Bárbara

Gratuita, exibição ocorre no Teatro Municipal Manoel Lyra, às 20h; obra aborda relação entre a cidade e o gênero musical

O documentário “Rock no seu interior”, que aborda a relação entre Santa Bárbara d’Oeste e o gênero musical, será lançado no dia 20 deste mês, às 20h, no Teatro Municipal Manoel Lyra, em exibição gratuita.

Os ingressos podem ser retirados uma hora antes da sessão, na bilheteria do teatro. A obra, que foi contemplada pela Lei Paulo Gustavo, tem 69 minutos de duração.

O publicitário e professor universitário Fabrizio Racaneli, diretor do documentário “Rock no seu interior” – Foto: Arquivo/Liberal

Dirigido pelo publicitário e professor universitário Fabrizio Racaneli, morador de Santa Bárbara, o filme resgata a história do rock no município e reúne cerca de 30 pessoas, entre músicos, produtores e historiadores.

Com envolvimento de aproximadamente 15 pessoas, a produção contou com o apoio de artistas, músicos, pesquisadores e colaboradores da secretarias de Cultura e Turismo e de Governo, por meio da Diretoria de Comunicação Governamental.

O média-metragem traz as passagens de artistas como Rita Lee, que possui relação parental com a cidade, e Mike Dirnt, baixista da banda de punk rock Green Day; os shows de Raul Seixas e do Titãs em solo barbarense; e o episódio em que o cantor Roberto Carlos quebrou seu carro na cidade.

O documentário retrata também as primeiras bandas de rock ‘n’ roll do município e o movimento que se espalhou pelo Brasil a partir da década de 1980.

Segundo Fabrizio, o gênero acompanha a vida cultural dos barbarenses, seja por meio do surgimento de espaços, pela dedicação e aperfeiçoamento dos artistas ou pela promoção de eventos como o Santa Bárbara Rock Fest.

“Todas essas histórias serão contadas e finalizaremos no Rock Fest, como ele começou e aonde chegou e como Santa Bárbara é hoje. Uma referência para os músicos, uma referência para quem gosta de rock e uma referência por ter hoje um dos principais festivais de rock do interior”, comentou.

O lançamento do material ocorre às vésperas da próxima edição do Rock Fest, que acontece entre dias 23 e 25 de agosto, no Complexo Usina Santa Bárbara. O festival terá atrações como Sepultura, Fresno, Pitty, Viper, Raimundos e Gloria.

“Acredito que o sucesso do Santa Bárbara Rock Fest está muito ligado a esse histórico que a cidade tem e a essa construção que os músicos fizeram ao longo dos anos”, afirmou o diretor.