Do Prado lança música ‘Sereia’ nas plataformas de streaming

O cantor e compositor americanense Do Prado lançou no último domingo a canção “Sereia” em todas as plataformas de streaming. A música ganhou uma versão com variedade de arranjos e instrumentos, e está disponível pela primeira vez no YouTube, Spotify, Deezer, Amazon Music, Apple Music, entre outras plataformas.

Do Prado gravou “Sereia” em 2019, mas canção acabou sendo lançada somente agora – Foto: Luana Roberta / Divulgação

Quem acompanha o artista em suas apresentações em casas de shows de Americana e região possivelmente já ouviu a canção. Mas a música ganhou uma nova versão com a adição de vários instrumentos. O arranjo conta com um metal e um trombone, percussão, baixo e beats. Ela também tem a presença do Maracatu, marcando a brasilidade da musicalidade de Do Prado.

“Gravei esses outros elementos e não consigo reproduzir tudo no ao vivo, que fica mais limitado à voz e violão. Até o momento, não apresentei essa música da forma como está nas plataformas. O mais próximo que cheguei foi em 2016, em uma apresentação no Teatro Municipal Lulu Benencase, que tinha percussão, guitarra, vários instrumentos”, contou Do Prado.

“Sereia” foi tocada pela primeira vez em 2015 e marca um momento de virada na trajetória do artista. Seus primeiros trabalhos eram mais voltados para o folk, em que a sonoridade era marcada pelo violão aço e a gaita.

“A partir da minha experiência com os grupos Maracatu e Batucada, que tinham muitas percussões, abri meu leque de composições. A primeira canção que veio foi ‘Sereia’, e a partir dela comecei a compor pensando mais nesses elementos, com variações rítmicas para minhas músicas”, explicou o compositor.

A letra da música, também de autoria de Do Prado, traz elementos metafóricos, fala de ilusões e de decepção amorosa.

A gravação de “Sereia” foi feita em 2019, mas acabou sendo lançada somente agora. Nesse período, Do Prado priorizou a divulgação de dois EPs – “Do Âmago” e “Quando o Sol Acende”, lançados em 2020.

Para 2022, Do Prado prevê novidades. “Não tenho uma agenda certa, mas vou lançar muitas músicas, incluindo mais antigas e outras que ainda estou compondo, estou ativo nas composições”, revelou o artista.