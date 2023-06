Divina Bertalia planeja segundo livro com artigos publicados no LIBERAL

Divina Bertalia e o primeiro livro com artigos que escreveu para o LIBERAL - Foto: Junior Guarnieri / Liberal

Após 10 anos da primeira edição da coletânea de artigos publicados no LIBERAL, a professora Divina Bertalia planeja dar início a uma nova jornada para o seu segundo livro repleto de pensamentos divididos com os leitores do jornal.

O livro seria a sequência de “Cem Expressões”, lançado em 2012 com 100 artigos publicados pela escritora no LIBERAL desde 1999. Por enquanto, Divina coleciona cerca de 40 textos que podem entrar na nova coletânea.

Os textos têm como premissa difundir o conhecimento e “fazer um carinho nas pessoas”. “Desde pequena eu gosto de escrever sobre os sentimentos, sempre pensando assim ‘o que esse texto pode agregar para quem for ler’, pensando em fazer um carinho, dar uma motivação”, contou.

Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

Em “Cem Expressões”, Divina trouxe textos com temas variados. Um exemplo é “Catarina, o anjo da Colina”, sobre uma figura muito conhecida e amada no bairro de Americana, ou “O Exemplo de Dona Ditinha”, uma senhora que frequentava a mesma igreja que Divina e era a pessoa mais elegante que já conheceu, mesmo tendo apenas duas saias e três blusas.

Outros temas abordados são a Cultura em Americana, a família, a língua portuguesa, o meio ambiente e mensagens da vida. Ter a cidade como assunto é recorrente em seus artigos ou até mesmo em outros livros publicados por ela, como “Carioba Sob o Olhar Feminino”.

Divina conta que foi ela quem sugeriu a vinda para Americana, em 1989. Até então, ela era concursada como consultora tributária da Secretaria de Fazenda em Cuiabá, onde vivia com o marido cariobense. Por lá, ele tinha dificuldade para se adaptar, e como a escritora tinha amado as terras americanenses sugeriu a mudança.

Siga o LIBERAL no Instagram e fique por dentro do noticiário de Americana e região.

“Eu comecei a escrever e publicar no LIBERAL muito incentivada pelo Diógenes Gobbo, que eu considerava um paizão. Ele falou ‘Divina, vamos publicar, você tem um jeito legal de se expressar’, então eu comecei a mandar os artigos”. Inclusive, o título Cem Expressões foi inspirado nessa fala de Diógenes.

Livro

A ideia de publicar o livro com os artigos veio das pessoas próximas da escritora que pediam constantemente cópias de seus textos, que eram enviados até mesmo para fora da cidade através de cartas.

“Não era um tempo de WhatsApp, de e-mail, nem nada, então eu ficava tirando cópia e entregando para as pessoas, E aí meu marido falou ‘Divina, mas porque você não publica um livro com os artigos do LIBERAL”. A escritora, é claro, aprovou a ideia.

Esse foi o seu terceiro livro. O primeiro, que a levou até a Rede Globo para ser entrevistada no Programa do Jô, foi o “Guia Católico de Postura Comunitária”. Depois dele veio “Carioba Sob o Olhar Feminino” e, após o “Cem Expressões, o “Efar – Eternos Filhos e Amigos de Ronronópolis”.