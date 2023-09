‘Disse que me ama’: dupla paulistana torna ‘Americana’ viral no TikTok

O nome da cidade americanense tem se tornado viral no TikTok graças à canção “Americana” do duo paulistano AL9. É comum se deparar com as vozes marcantes da dupla cantando o trecho “disse que me ama, americana” enquanto navega pelo aplicativo e, quase tão recorrente quanto, comentários fazendo referência ao município.

Contudo, mesmo com a aceitação do público americanense, o restante da música revela a real “americana” por trás da composição. “Não importa o idioma que você vai me falar/I love you, baby, eu te amo ou sei lá”.

Os irmãos Matheus e Thiago Khouri, da AL9 – Foto: Divulgação

De acordo com os irmãos Matheus e Thiago Khouri, as vozes da AL9, a canção é a história de uma menina norte-americana que veio ao Brasil durante o verão e acabou se apaixonando e se relacionando com alguém. Ela acabou indo embora e escrevendo ao seu amor “coisas que só entendeu longe, na América”.

“Para nossa felicidade essa música foi muito bem recebida em Americana, inclusive, acabamos de gravar o clipe dessa música na cidade”, revelaram ao LIBERAL. O lançamento acontece nesta sexta-feira (29), às 16h, no canal oficial da dupla no YouTube.

O single “Americana” está entre as músicas mais ouvidas da AL9, e já recebeu mais de 400 mil plays na plataforma Spotify. Ela está atrás apenas de “Chama De Amor” (575 mil), e de “Ela Me Ligou”, primeiro sucesso da dupla e que já acumula mais de um milhão de reproduções.

A dupla se mostrou animada quando perguntada pelo LIBERAL se a cidade teria a oportunidade de ouvir o hit (música de sucesso) ao vivo um dia. “Com certeza, queremos muito marcar um show em Americana, seria uma grande honra para gente”, disseram.

A música viral com o nome de Americana e a gravação do videoclipe no município não é a primeira ligação da AL9 com a região. Em 2022, eles tocaram no Santa Bárbara Rock Fest, em Santa Bárbara d’Oeste.

“Foi muito marcante para a gente, tínhamos acabado de viralizar com a música ‘Ela Me Ligou’, e receber esse carinho do público ao vivo foi emocionante”.

Conheça a banda AL9

Banda AL9 faz sucesso entre americanenses com a música “Americana” – Foto: Divulgação

Com influência no rock do Beatles, Elvis Presley e Chuck Berry, a banda AL9, que tem Matheus Khouri no vocal e guitarra e Thiago Khouri no vocal e no baixo, começou a gravar seus primeiros vídeos de covers artísticos para a internet em 2017.

Mas foi em 2018 que os irmãos investiram nas canções autorais gravando “Quando Te Conheci”, “Amo Te Amar” e “Suas Loucuras”. Em 2019 lançaram o EP “Isso é AL9” que, além das três canções, também contava com quatro faixas inéditas: “Eu Quero Navegar”, “Um Sonho”, “Secreto Amor” e “Ela Me Ligou”.

Há dois anos, os dois decidiram investir na divulgação de seus trabalhos nas redes sociais lançando novos singles e participando de festivais on-line como o “Pedrada”, além de lives.

A canção autoral “Ei Susie” e a versão da famosa música de Natal de “Santa Claus Is Coming To Town”, aliadas ao sucesso de “Ela me Ligou”, alavancaram os números da banda principalmente no TikTok, com um crescimento exponencial na base de fãs. Em agosto deste ano lançaram o álbum “Amor É A Lei”.