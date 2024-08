Direção busca artistas de Americana para produção de documentário

Equipe já iniciou o planejamento para o filme - Foto: Leonardo Matos/Liberal

Os responsáveis pela série de documentários “Americana conta sua história: em fatos e prosa” já iniciaram o planejamento para o quarto capítulo, que vai abordar o lado artístico do município. Neste primeiro momento, a direção está em busca de artistas que compõem a história da cidade.

A ideia é que os próprios moradores sugiram personagens para o filme, que conta com apoio do Grupo Liberal.

Interessados em colaborar podem entrar em contato com Carlos Sant’Anna, diretor geral do documentário, pelo WhatsApp (19) 98922-0012. Ele quer que o projeto seja “o mais representativo possível”.

📲 Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

“Qual é a ideia nossa? É ser um negócio o mais abrangente possível. Eu tenho as pessoas que eu conheço. Conheço o pessoal de Americana, sou de Americana. Mas a gente queria tornar o negócio um pouco mais popular, com o pessoal dando opinião”, disse.

A obra vai apresentar, por exemplo, a arte da família Benencase. A direção aponta que o mais famoso é o humorista Lulu, homenageado com seu nome no Teatro Municipal Lulu Benencase, mas há outros membros da família com habilidades artísticas, entre eles o maestro Germano, que tem como obra-prima a composição “Piquinique Trágico”.

O documentário também mostrará grupos teatrais, compositores, escritores, pintores, poetas, filmes rodados no município, o antigo programa de novos talentos do radialista Geraldo Pinhanelli, entre outros componentes artísticos da cidade.

Entre os artistas que vão aparecer no filme, estão os músicos José Rico, Antonio Carlos Carvalho, e Rodrigo José.

Siga o LIBERAL no Instagram e fique por dentro do noticiário de Americana e região!

Diferentemente dos capítulos anteriores, a “Parte IV” terá, além de fotos e filmes antigos, fatos narrados com matérias de jornais, reportagens de TV e filmes relacionados ao tema.

O documentário deverá ter aproximadamente 50 minutos de duração. Assinantes do LIBERAL terão preferência para assistir ao lançamento.

Patrocínio

O projeto está aberto para patrocinadores via ProAC (Programa de Ação Cultural), do Governo de São Paulo. Não há custos para as empresas, que recebem de volta 100% do valor repassado na forma de desconto no ICMS (Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Prestação de Serviços) devido.

No primeiro capítulo, o “Americana conta sua história: em fatos e prosa” se aprofundou na formação da cidade, principalmente do bairro Carioba. A segunda parte abordou as principais escolas da história do município. No terceiro filme, o foco foi a industrialização de Americana, com foco no setor têxtil.