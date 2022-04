Diogo Almeida se apresenta no Teatro Paulo Autran nesta sexta-feira

Fenômeno nas redes sociais, Diogo Almeida soma mais de 10 milhões de visualizações em seus vídeos sobre o cotidiano dos professores - Foto: Rafael Dabul - Divulgação

As dores e delícias da vida escolar são transformadas em risadas pelo humorista Diogo Almeida em seu show “Vida de Professor II – Segunda Chamada”. O stand-up será apresentado nesta sexta-feira (8) no Teatro Paulo Autran, em Americana. O espetáculo começa às 21h e classificação indicativa de 12 anos. Ele é realizado pelo Teatro GT em parceria com o LIBERAL.

Fenômeno nas redes sociais, Diogo Almeida soma mais de 10 milhões de visualizações em seus vídeos ligados à área da educação. Em seu show, o humorista relata cinco histórias do cotidiano escolar, conta as peripécias que fazia quando ainda estudava, a relação com a sua mãe professora e com seus colegas de profissão.

Diogo Almeida entrou para a vida docente há cinco anos e foi casado com uma professora. Segundo ele, todas essas experiências fazem com que entenda o cotidiano dos professores e profissionais da educação, contribuindo para um show que gera afinidade e arranca risadas da plateia.

Diogo Almeida é formado em Rádio e TV, Jornalismo e Gestão de Pessoas. Ele também fez pós-graduação em Administração pela PUC (Pontifícia Universidade Católica). O artista começou sua carreira no humor em Curitiba (PR), onde ganhou o primeiro campeonato paranaense de stand-up. Já se apresentou nas casas mais tradicionais de humor do país, como a Curitiba Comedy Club, Comedians, Beverly Hills e Hillarius. Em seus textos, sempre relatou o cotidiano das pessoas, mas decidiu renovar seu espetáculo ao tirar humor de sua relação com o mundo pedagógico.

Acontece. O stand-up “Vida de Professor II – Segunda Chamada” será apresentado nesta sexta-feira, às 21h, no Teatro Paulo Autran. O endereço é Rua Belém, 233, Jardim Nossa Senhora de Fátima, em Americana. Os ingressos custam R$ 90 (inteira) e R$ 45 (meia-entrada e bônus do LIBERAL recortando o anúncio). Informações pelo telefone (19) 3461-3045.