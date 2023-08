Diego Figueiredo apresenta ‘A História do Violão Brasileiro’ em Americana

“A História do Violão Brasileiro, com Diego Figueiredo” chega ao Teatro Municipal “Lulu Benencase” nesta quarta-feira (9), às 20h30. O ingresso é social e pode ser trocado por 1 Kg de alimento não perecível a partir de hoje na bilheteria do teatro, na Rua Gonçalves Dias, 696, no Jardim Girassol.

Em sua turnê, o violonista Diego Figueiredo apresenta a música instrumental brasileira, com foco na importância do violão, cronologicamente ligada à história de grandes representantes como Dilermando Reis, Baden Powell, Luis Bonfá, Bola Sete, Paulinho Nogueira e Laurindo Almeida.

Indicado ao Grammy na categoria melhor arranjo, Diego Figueiredo se apresenta em Americana – Foto: João Henrique Steffen / Divulgação

A história de Diego – que hoje é um dos maiores instrumentistas no cenário mundial atual e foi indicado ao Grammy Awards 2019 na categoria melhor arranjo -, foi acompanhada desses grandes nomes violonistas graças ao seu pai, que também tocava. Com realização do ProAC, ele viu na turnê a oportunidade de levar o estilo musical ao público que muitas vezes não tem acesso.

“Além de tocar coisas do meu repertório e do cancioneiro brasileiro, eu vou fazer um pedaço desse show contando um pouco da importância do violão brasileiro para a sociedade, da importância do violão dentro do desenvolvimento das pessoas, principalmente no Brasil”, contou Diego em entrevista ao LIBERAL.

Em meio ao repertório autoral de bossa nova, jazz e blues, enquanto conta a cronologia do violão brasileiro, o violonista também toca músicas conhecidas do grande público, de compositores como Tom Jobim, Villa-Lobos e Vinicius de Moraes, além de obras clássicas de Luiz Gonzaga.

Há mais de 10 anos radicado nos Estados Unidos, Diego Figueiredo agora percorre o interior de São Paulo com o projeto “A História do Violão Brasileiro” e encara com alegria estar de volta, ainda mais passando por Americana, pela qual tem imenso carinho.

O violonista já esteve na cidade há muitos anos ao lado do grande expoente da música brasileira para quem trabalhava, o cantor Belchior. Americana também é lar de diversos amigos que Diego fez durante sua trajetória no mundo da música.

“Eu estou muito feliz de poder estar aí, de poder fazer esse show no teatro principal, e poder também levar isso de forma gratuita para a população que às vezes não poderia pagar o ingresso e vai poder ver um show instrumental, de violão, então isso é uma alegria muito grande”, disse.

No palco, ele estará acompanhado dos músicos Marcílio Garcetti (percussão) e Alexandre Martins (teclado).

Agenda cheia

Em sua passagem pela cidade, ainda na quarta-feira, Figueiredo também realiza dois workshops gratuitos para os alunos da EMEF Professor Milton Santos, na Praia Azul. Durante esses encontros, o violonista apresenta para as crianças a possibilidade de “viver de música” e a importância do violão como instrumento de socialização.

No fim da tarde, Diego e os músicos fazem uma apresentação na Casa de Repouso por Amor, no Bairro Girassol. “Vamos levar um pouco de alegria e boa música para os idosos, que necessitam de todo carinho e atenção”, disse o músico.

Diego Figueiredo – Show ‘A história do violão brasileiro’