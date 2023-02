Dicas para quem quer curtir o Carnaval em casa

O Carnaval de 2023 é o mais esperado dos últimos anos, mas não para todo mundo. Muita gente prefere usar o feriado para descansar e não vai cair na folia. Se você é do bloco que vai ficar em casa, aproveite o tempo com bons conteúdos indicados pela reportagem do LIBERAL.

Livro: “O Lugar”, de Annie Ernaux

Ganhadora do Nobel de Literatura no ano passado, a escritora francesa foi uma das pioneiras no estilo de autoficção, trazendo relatos pessoais para tecer comentários sobre a sociedade.

“O Lugar” é um ótimo ponto de partida para conhecer a autora, já que situa o leitor em sua história de vida, apresentando seus pais e sua origem pobre. O livro trabalha de forma magistral os conflitos de Annie Ernaux ao ascender socialmente através dos sacrifícios da família para lhe dar uma boa educação. Com 88 páginas, o livro pode ser comprado em formato digital por R$ 27 na Amazon.

“Pinóquio”, de Guillermo del Toro, é uma releitura da fábula infantil – Foto: Divulgação

Filme: “Pinóquio”, de Guillermo del Toro

A releitura da fábula infantil pelos olhos de um dos melhores cineastas da atualidade resulta em um filme inteligente, divertido e sensível. Está tudo ali – Gepeto, o Grilo-Falante, a baleia, o boneco de madeira que sonha em ser um menino de verdade.

Mas Guilherme del Toro situa a história italiana na ditadura fascista de Mussolini, acrescenta toques fantásticos para explicar a trajetória de Pinóquio, desenvolve o personagem Gepeto e entrega uma obra inesquecível. Disponível na Netflix.

Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

Série: “The Last of Us”, de Neil Druckmann e Craig Mazin

O famoso jogo ganhou uma adaptação que está agradando desde os fãs até quem não teve contato prévio com a história. Em um mundo pós-apocalíptico que sofreu com um surto provocado por um fungo, o público acompanha a relação entre Joel (Pedro Pascal) e a jovem Ellie (Bella Ramsey). “The Last of Us” consegue criar tensão, empatia e emoção no público, em cenas com camadas de significados.

A atuação do criador do jogo na série garante fidelidade à obra original sem deixar de expandir o universo. Foram lançados até agora cinco episódios, e o sexto será liberado neste domingo. Disponível na HBO Max.

Fãs de literatura têm espaço reservado no LIBERAL

Álbum: “Rush”, de Maneskin.

Indicada ao Grammy 2023 na categoria Revelação, a banda italiana Maneskin lançou em janeiro seu quarto álbum de estúdio. “Rush” traz o poderoso vocal de Damiano David, que combina perfeitamente com a guitarra intensa de hardcore. Destaque para “Timezone”, “Mammamia”, “Gossip”, “Supermodel” e a melancólica “The Loneliest”.

Maneskin viralizou em 2021 com “Beggin’”, lançada inicialmente na década de 1960 por The Four Seasons. A versão de Maneskin ganhou as rádios brasileiras, e com certeza vale a pena conhecer mais do trabalho do grupo.

Jogo: “Dobble”

São 57 símbolos distribuídos em 55 cartas de forma que, sempre que duas cartas forem comparadas, haverá um símbolo em comum. Parece mágica, mas é matemática. Nascido de um desafio com números, o jogo é simples, mas muito envolvente.

Existem cinco formas de jogar “Dobble”, o que garante uma renovação das partidas. “Dobble” pode ser jogado gratuitamente no site pt.boardgamearena.com, plataforma que disponibiliza jogos de tabuleiro mediante parcerias com as empresas.