Di Ferrero prepara “show especial” para Rock Fest, em Santa Bárbara

O cantor e compositor Di Ferrero prepara um “show especial” para o Santa Bárbara Rock Fest neste domingo (28). O repertório terá canções de toda sua carreira, desde sucessos do NX Zero até seu álbum solo, “:( Uma Bad Uma Farra :)”. O músico se apresenta às 18h no Palco Terra. O evento, que acontece desde sexta-feira no Complexo Usina Santa Bárbara, retorna neste domingo ao meio-dia. A entrada é gratuita.

“Esse show será incrível, estou preparando algo muito especial. Músicas de toda minha carreira, desde o NX até coisas que lancei na minha carreira solo, meu álbum novo, alguns covers, algumas partes de festa que vou fazer. Quem for vai sair de alma lavada, com uma lembrança boa, será incrível”, garantiu o músico ao LIBERAL.

Repertório de Di Ferrero terá canções da época do NX Zero e da sua carreira solo, incluindo seu álbum “:( Uma Bad Uma Farra :)” – Foto: Marcos Mello / Divulgação

A outra atração principal deste domingo é a banda paulista Maneva, que encerra o festival às 20h. O grupo e Di Ferrero são amigos, e a música “O que tiver que ser será” é fruto de parceria entre eles. “Vou invadir o palco deles, se eles não invadirem o meu antes”, brincou o artista.

Em carreira solo desde 2017, Di Ferrero lançou vários singles, como “Onde A Gente Chegou”, “Desculpa” e “Vai Passar”. Também fez parcerias com outros artistas, como Badauí, Thiaguinho, Vitor Kley e Clarissa. Este ano lançou seu primeiro álbum solo, com 12 faixas inéditas.

“Meu primeiro álbum rolou depois de um tempo de carreira solo, tem que considerar dois anos de pandemia e dois anos que fui experimentando, trabalhando, lançando e conhecendo gente nova, compondo com pessoas diferentes. Me senti seguro agora para fazer um álbum meu, e ele veio na hora que tinha que vir, e nada melhor que saber exatamente o som que você quer para aquele momento. Quando senti isso, comecei a compor ‘Uma Bad Uma Farra’”, disse o músico.

O processo criativo foi literal com o nome do álbum, cheio de altos e baixos. “Foram músicas compostas de um ano e pouco para cá, tem vários momentos, mas no geral está mais para cima. A farra se sobressai à bad”, define Di Ferrero.

Ainda este ano ele deve lançar duas novidades. A primeira é a versão Deluxe de “:( Uma Bad Uma Farra :)”, com mais duas canções inéditas, versões ao vivo e em novos arranjos. Também vai soltar remixagens de algumas músicas do álbum em parceria com DJs.

EVENTO

O Santa Bárbara Rock Fest termina neste domingo. As atrações principais do festival, que começou sexta-feira, incluíram Nenhum de Nós, Sepultura e Ratos de Porão. No total, a programação trouxe 48 bandas de diferentes vertentes do rock.

Hoje se apresentam Confraria Rock Club, Submerso, Banda Nova Califórnia, Soluarea, Hoze, Charcot Marie, AL9, Legião Urbana Cover do Brasil, Rising Power AC/DC, Bratislava, CPK Rock Club, Rubão na Atividade, Alma Lavada e Casa Fort. Os horários da programação estão disponíveis no www.rockfest.culturasbo.com.

O festival é uma realização do Governo do Estado de São Paulo e da Prefeitura de Santa Bárbara d’Oeste, com apoio de patrocinadores da iniciativa privada.