‘Deusa do Blues’ é a primeira atração internacional do Bluesteco

O Bluesteco Bar, localizado na região central de Americana, recebe sua primeira atração internacional neste sábado (1º). Conhecida como a “deusa do Blues de Cincinnati”, Ohio, nos Estados Unidos, Cheryl Renée se apresenta a partir das 20 horas. A entrada será livre, com pagamento opcional de couvert.

É a primeira turnê de Cheryl no Brasil, com apresentações de blues, jazz, R&B e rock n’roll. A artista cresceu com o ouvido grudado em estações de rádio locais, é pianista autodidata e canta profissionalmente desde os 17 anos.

Cheryl Renée é a “deusa do Blues de Cincinnati”, Ohio, nos Estados Unidos – Foto: Divulgação

Ela fez turnês pelo mundo com diversas bandas por 11 anos, tocando em países como Alemanha, Japão, Coréia, Filipinas e, principalmente, EUA e Canadá. Atualmente, aos 70 anos, com seu marido e a The Renée/Randall Blues Band, integra o cenário do blues em Boston, onde se estabeleceu.

“Ela é muito conhecida no meio, está fazendo uma turnê de um mês e sua última apresentação será aqui. Estamos muito ansiosos, é a primeira vez que trazemos um artista deste porte. É bacana para o nosso público, para a nossa cidade. É uma atração inédita, de muita qualidade, conhecida no mundo afora”, comentou o proprietário do estabelecimento, Thiago Barreto.