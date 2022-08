Derico, integrante do sexteto de Jô Soares, se apresenta em Santa Bárbara

Músico se desligou do “Programa do Jô” há 16 anos; atualmente, ele viaja o País com seu projeto “Derico Music Truck”

O saxofonista Derico Sciotti, que trabalhou com o apresentador Jô Soares por 28 anos, estará em Santa Bárbara d’Oeste para uma apresentação na Estação Cultural nesta sexta-feira (12), com ingressos esgotados. Em entrevista ao LIBERAL, ele contou sobre a relação com Jô Soares e sua trajetória artística fora do programa.

A carreira erudita de Derico começou em 1974, quando ganhou vários concursos nacionais e internacionais. Mas ele alcançou popularidade a partir da década de 1990, quando passou a integrar o “Quarteto Onze e Meia” do programa do Jô Soares, na época ainda no SBT. O grupo de músicos se tornaria o “Sexteto”, que acompanhava o apresentador durante as madrugadas na TV Globo.

O músico participa de concerto na Estação Cultura – Foto: Divulgação

Logo após o falecimento do apresentador, em 5 de agosto, aos 84 anos, Derico deu uma entrevista ao programa “Bom Dia SP”, da Globo, onde se emocionou ao falar sobre Jô Soares. Ao LIBERAL, Derico destacou o aprendizado conquistado ao longo de quase três décadas ao lado do apresentador.

“Tenho 56 anos, dos quais 28 foram trabalhando com ele, metade da minha vida. Era uma relação muito fraterna, com muito profissionalismo e confiança. Tudo que fiz lá teve o aval e a expectativa dele, com relação ao sucesso das coisas que todo o grupo fazia. Aprendi várias virtudes ao lado dele, um legado que levo para o resto da vida. Era uma relação de pai e filho”, definiu o músico.

Além de músico do “Sexteto”, Derico foi promovido pelo Gordo a “assessor de assuntos aleatórios”, comentando com bom humor notícias dadas pelo apresentador. “Havia um respeito, admiração mútua. Do mesmo jeito que gostava de trabalhar com ele, ele tinha essa mesma relação com a gente.

Era muito amigo, generoso e correto, um cara exemplar. Era uma relação também de patrão e empregado, quem mandava e quem obedecia, mas feita de forma orgânica e natural, por isso nunca tivemos rusgas”, declarou Derico.

Derico se desligou do “Programa do Jô” há 16 anos. Atualmente, o músico viaja o país com seu projeto “Derico Music Truck”, em que apresenta música instrumental em praças e parques gratuitamente. Para as apresentações, busca parcerias com prefeituras e sempre convida um artista local.

REGIÃO. Derico Sciotti se junta ao irmão, o pianista Sérgio Sciotti, e à Orquestra Filarmônica de Rio Claro para um concerto na Estação Cultural na noite desta sexta-feira. O repertório será popular, com canções nacionais e internacionais. Serão executados sucessos de artistas como Djavan, Waldir Azevedo, Stevie Wonder, Michael Jackson e Elton John.

“Acho que é o primeiro show aberto que faço em Santa Bárbara d’Oeste. Além da questão do ineditismo, também será muito particular pela parceria com a Orquestra, vai ser uma noite muito bonita”, declarou o saxofonista.

A apresentação, que está com ingressos esgotados, integra a programação especial de Dia dos Pais da Fundação Romi. No sábado (13), haverá apresentações dos alunos de dois projetos realizados no espaço – o “Educar e Afinar: Um Canto Certo”, com canto coral e preparação musical, e o “Primeiras Notas”, de flauta-doce. As apresentações serão a partir das 15h.

No domingo (14), acontece mais uma edição da Estação Artesanal – Feira de Arte, Cultura e Gastronomia, das 8 às 12 horas, com mais de 50 expositores. Todas as atrações culturais são gratuitas.