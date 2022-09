Depois de quatro anos, Santa Bárbara anuncia retomada da Feira das Nações

A Prefeitura de Santa Bárbara d’Oeste anunciou nesta terça-feira (20) a retomada da Feira das Nações no município. Depois de quatro anos sem a realização do evento, a 30ª edição acontece nos dias 11, 12 e 13 de novembro, no Complexo Usina Santa Bárbara, com entrada gratuita à população.

Feira das Nações em Santa Bárbara chega a sua 30ª edição – Foto: Prefeitura de Santa Bárbara / Divulgação

Ao todo, a prefeitura divulgou que 15 nações serão representadas nesta edição. O evento terá vagas para 15 entidades beneficiadas, após uma pesquisa histórica para identificar os países e nações que imigraram para Santa Bárbara ou contribuíram com o desenvolvimento da cidade.

A administração municipal abriu o edital de chamamento público para credenciamento de interessados em participar da praça de alimentação, cujo prazo de inscrição é até o dia 25 deste mês. Ela pode ser realizada pelo site do evento.

História

Realizada pela primeira vez em 1983, a Feira das Nações celebra a história de diversas nações e culturas que contribuíram com o desenvolvimento da cidade.

Além da gastronomia dos diferentes países, o evento também resgatará a cultura dessas nações, reunindo artistas dos mais variados segmentos, como teatro, dança, circo, orquestras, artes visuais e cultura popular, entre outros.