De volta ao lar: Sandy se apresenta em Campinas

Cantora Sandy encerra a turnê “Nós, Voz, Eles 2022” com apresentação neste domingo no Royal Palm Hall

Amada por uma legião de fãs, Sandy encerra sua turnê solo “Nós, Voz, Eles 2022” em casa. A cantora se apresenta em Campinas, cidade onde mora, neste domingo (18). O show será no Royal Palm Hall, com abertura da casa às 18h30 e início da apresentação prevista para as 20h.

O repertório traz uma seleção de sucessos da carreira de Sandy, como “Me Espera” e “Aquela dos 30”, além de “Universo Reduzido” e “Piloto automático”, lançados durante a pandemia.

As canções “Leve”, gravada com participação da Wanessa Camargo, “Um dia de cada vez”, com Agnes Nunes, “Tudo Teu” com Vitor Kley, “Destruição”, com o duo OutroEu, estão no repertório lançado na turnê “Nós, Voz, Eles 2022”, assim como “Amor Não Testado”, feita ao lado do pianista Amaro Freitas, e “Voltar Pra Mim”, com participação da cantora Ludmilla.

Sandy apresentará repertório com sucessos da carreira – Foto: Brunno Rangel

“Campinas, tô aqui na nossa cidade, pronta pro nosso próximo show, hein?! Cadê meus conterrâneos pra domingo? Dia 18/dez, no Royal Palm Hall! Último show do ano!”, escreveu a cantora em suas redes sociais.

Antes da turnê atual, Sandy estava longe dos palcos desde 2019, quando apresentou ao lado do irmão, Junior Lima, a turnê comemorativa “Nossa História”. Esta é a segunda etapa do projeto “Nós, Voz, Eles”, que teve sua primeira versão em 2018. Em sua quinta turnê solo, a cantora traz como inspiração a vontade de reunir boa música, grandes histórias e muita emoção.

Além de se divertir e, em certos momentos, até se comover, Sandy promete levar muita emoção ao público que a acompanha durante seus mais de 30 anos de carreira. “Nós, Voz, Eles 2022” começou em agosto e fez sua pré-estreia em Jaguariúna. O show extra em Campinas foi anunciado pela cantora a pedido dos fãs.

A direção artística da turnê “Nós, Voz, Eles 2022” é da própria Sandy, com direção musical de Lucas Lima e cenografia assinada, mais uma vez, por Zé Carratu. A banda conta com Marinho Lima (bateria), Eloá Gonçalves (piano), Tiago Palone “Djape” (baixo), Edu Tedeschi e João Milliet (guitarras e violões).

AUDIOVISUAL. A emoção da turnê foi compartilhada com o mundo inteiro nas plataformas digitais. Além dos clipes, alguns com mais de 50 milhões de visualizações, Sandy lançou a websérie “Nós, Voz, Eles 2022”. Em parceria com a Universal Music, Sandy abriu o estúdio de sua casa, mostrando os bastidores de sua criação e recebendo grandes artistas da música brasileira.

Em episódios com conversas, momentos descontraídos e muita música, a websérie traz participações de Wanessa Camargo, Vitor Kley, OutroEu, Amaro Freitas, Agnes Nunes e Ludmilla. O resultado está disponível no canal no YouTube da cantora.

ACONTECE

Sandy apresenta o show “Nós, Voz, Eles” neste domingo, às 20h, no Royal Palm Hall, em Campinas. Os ingressos custam de R$ 125 a R$ 420 e podem ser comprados no site www.agoraingressos.com.br. O endereço é Avenida Monsenhor Luis Fernandes de Abreu, 311, Jardim do Lago Continuação.