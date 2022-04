De Americana para a terrinha

Uma história que nasceu em Americana na década de 1980 está ganhando o mundo. O livro “Diamante Florentino”, da americanense Clau Nascimento, será lançado em Portugal pela Ases da Literatura, editora com sede na cidade de Braga. A obra está disponível para a venda no Brasil desde janeiro, quando foi autopublicada pela escritora.

O livro conta a história de Mayra, uma bailarina que mora em Americana e se apaixona por um ortopedista. Firme no propósito de não deixar o relacionamento atrapalhar sua carreira, ela sofre com constantes brigas. A vida da jovem vira de cabeça para baixo quando o namorado desaparece misteriosamente, deixando uma joia com um passado sombrio.

Clau Nascimento teve a ideia do livro ainda na adolescência, nos anos 1980 – Foto: Marcelo Rocha / O Liberal

Clau contou ao LIBERAL que teve a ideia inicial da história ainda na adolescência, nos anos 1980. O rascunho inicial foi feito à mão em um caderno. Anos depois, já adulta, ela retornou à obra e fez uma nova versão. Mas o casamento, o nascimento do filho e o mercado que possui com o marido no bairro Cordenonsi fizeram com que o sonho literário

de Clau ficasse engavetado por 18 anos.

A escritora explicou que ficou muito abalada após uma série de assaltos ao estabelecimento. O retorno à literatura foi a forma que ela encontrou para dar vazão aos sentimentos, reencontrando o equilíbrio psicológico. Em 2020, lançou a “Trilogia Céu Azul”, e o sucesso fez com que retomasse o sonho de publicar “Diamante Florentino”, realizando aos 49 anos o sonho de adolescente.

“A história ‘Diamante Florentino’ borbulhou dentro de mim desde os anos 1980 e 1990, vim lapidando. No começo, eu era ainda uma menina, e a história era bem tímida e clichê. Mas o tempo foi passando, escrevi uma nova versão dessa história, já com um novo enredo”, disse Clau.

Com mais de 300 páginas, o livro tem uma trama cheia de reviravoltas e surpresas. A obra também traz elementos reais, como um fato histórico que marcou o Brasil nos anos 1990 e a joia que dá título à obra.

O Diamante Florentino é uma gema rara e histórica, que já passou pelas mãos de um papa e foi propriedade do rei da Áustria. Mas seu rastro desaparece na primeira metade do século 20. “Por mais que a história seja fictícia, o Diamante Florentino é verídico. Além disso, trago as repercussões que um fato histórico dos anos 1990 teve na vida das pessoas”, explicou a autora.

Europa. A escritora viu pelas redes sociais um chamamento de obras originais para lançamento em Portugal. Enviou à editora a obra “Diamante Florentino” e teve resposta positiva. Clau assinou o contrato com a Ases da Literatura e a obra será publicada na terrinha em dois meses.

A escritora também arcou com os custos dessa publicação, mas contou que o valor foi bem menor do que a impressão no Brasil.

No futuro, há também o plano da editora de lançar a obra junto a comunidades de falantes de língua portuguesa em países como Estados Unidos, Espanha e Japão.

“Todos que escrevem livro sonham que ele tenha visibilidade e alcance um número grandioso de leitores, mas nunca imaginei que isso aconteceria”, declarou Clau.

“Diamante Florentino” está disponível em formato e-book, ao preço de R$ 9,99, ou de forma gratuita para assinantes do Kindle Unlimited. Em formato físico, ele custa R$ 44,90, e pode ser comprado pelo (19) 99373-2002.