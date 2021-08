De Americana, MC Lotti lança primeiro single

A música de MC Lotti estará disponível também nas plataformas de streaming - Foto: Ernesto Rodrigues - O Liberal.JPG

O americanense Matheus Lotti, sob o nome artístico de MC Lotti, lançou nesta semana seu primeiro single, intitulado “Scarfake”, com lyric vídeo pelo Youtube. A música do jovem de 24 anos também estará disponível pelas plataformas de streaming, como Spotify e Deezer, até o próximo dia 27.

Ao LIBERAL, ele contou ter iniciado a produção de poesias há mais ou menos oito anos, quando começou a conhecer a cena artística e do rap em Americana e Santa Bárbara. Incentivado por amigos e conhecidos, ele resolveu se voltar à música e arriscar gravações.

“Scarfake” foi gravada por Lotti em casa, no final do ano passado, e tem produção de V1T1N, profissional de São Paulo capital. Já o lyric vídeo foi produzido por Guilherme Velloso.

“A letra da música é sobre pessoas que são de classe média, têm uma vida boa, nunca estiveram realmente vivendo em uma periferia, convivendo com as situações rotineiras da periferia, mas que começaram a ouvir trap, rap e funk. Na música eu falo que o ‘hype’ agora é ‘ser favela’, o que é bizarro”, contou.

Quanto à musicalidade da faixa, MC Lotti destaca a escolha pelo drill music, gênero musical que se aproxima do trap e vem ganhando popularidade no Brasil desde 2019.

O lyric vídeo conta com gravações feitas no Parque Gramado, onde Lotti reside em Americana, somadas a filmagens no calçadão, no centro de Americana, e também em uma praça no bairro Dona Regina, em Santa Bárbara.

“Scarfake” é a primeira produção de MC Lotti, e não será a única. Segundo o artista, que prepara novos beats, outras produções serão lançadas ainda neste ano.