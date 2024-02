De Americana, banda Vício inaugura nova fase com parcerias e apresentações

Quarteto prepara uma maratona de lançamentos para este ano - Foto: Bianca de Souza/Divulgação

Este final de semana marca o início de uma nova fase para a banda Vício, de Americana. O quarteto lançou uma nova versão da música “A Festa” com a participação do cantor americanense Do Prado na sexta-feira (23), mesmo dia em que subiu ao palco do Brejaria Bar, em Piracicaba. No dia seguinte, se apresentou no La Iglesia Borratxeria, em Pinheiros, na capital paulista.

Em entrevista ao LIBERAL, os irmãos Tiago e Gabriel Camargo, de 27 e 24 anos, a prima Júlia de Souza Camargo, de 25, e o amigo de infância Léo Biagi de Souza, de 27, contaram sobre a maratona de lançamentos de singles prevista neste ano.

“Esse trabalho que a gente está produzindo é um trabalho contínuo. Lançamos singles como forma de tornar o disco do ano passado uma obra aberta”, explicou Tiago, produtor, vocalista e guitarrista. Uma nova faixa deve vir a público a cada mês, revisitando o álbum “Vício”, de 2023, ou flertando com novas propostas musicais.

Do Prado e Chococorn participam dos primeiros lançamentos

A nova versão de “A Festa” vem sendo chamada de acústica devido aos arranjos com instrumentos ligados à memória afetiva do grupo americanense, a viola caipira e o violão. Além disso, ao convidar Do Prado, eles buscaram valorizar a brasilidade e a origem no interior paulista, especialmente de Americana.

“Podem esperar algo bem diferente do disco. Esse acústico foi construído totalmente no computador. Revisitamos a composição e rearranjamos de uma maneira quase que matemática”, ressaltou o baterista Gabriel.

O lançamento programado para março também conta com a participação da banda Chococorn, que tem integrantes de Santa Bárbara e uma pegada “emo caipira”, tendo como referências bandas norte-americanas das décadas de 1990 e 2000, de acordo com os integrantes da Vício.

A partir de abril, a promessa de Tiago, Gabriel, Júlia e Léo é pelo menos uma música inédita a cada mês. Segundo Júlia, baixista e vocalista da banda, videoclipes também estão previstos.

E depois de um ano com agenda de shows em Americana – em lugares como HUP, Estúdio Mutante, Moon Club, Espaço Gnu e festas particulares – a banda Vício celebra contrato com a gravadora independente Mais Um Hits e a perspectiva de continuar se apresentando em novos palcos.

Juntos desde “pivetes”

Tudo começou com a banda Revoltzsp, focada em covers de punk rock, grunge e pós-grunge, com uma formação diferente da atual, mas que chegou a tocar em um grande palco do festival Lollapalooza Brasil, em 2013. “A gente tinha uma banda bem pivete!”, contou Tiago.

Apesar de muito próximos, pois dividiram quase toda a infância e adolescência, as diferentes personalidades do quarteto se revelaram em múltiplas influências, como rhythm and blues, rock alternativo, pop e até trap.

“Temos também muita influência do cinema”, complementa o vocalista. “Nossos pais acharam que seria uma grande ideia nos educar através dos filmes alugados na locadora de nosso bairro. Crescemos assistindo todos os tipos de filmes, desde as obras do cinema europeu até os filmes hollywoodianos. Quando nos sentamos para produzir, acredito que ainda hoje trazemos imagens e o clima que sentimos vendo aqueles filmes”.

O videoclipe de “A Festa”, no Youtube desde outubro de 2023, já tem mais de 44 mil visualizações. Antes do álbum “Vício”, o grupo lançou “Presente”, em 2017, com as faixas “Presente”, “Fique em Paz”, “Contra Relevo” e “Sonho Roubado”. O trabalho também pode ser conferido pelo Spotify.

“Música e arte, em geral, são vícios do bem, que fazem a gente viajar. A música tem esse poder, assim como outros suportes artísticos”, diz Gabriel, que é também artista plástico.