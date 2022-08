Data para credenciamento de expositores no Santa Bárbara Rock Fest é prorrogada

As inscrições seguem até o dia 19 de agosto; confira os seguimentos que podem participar do evento

O prazo do chamamento público para credenciamento de expositores do Santa Bárbara Rock Fest 2022 foi prorrogado até 19 de agosto. As inscrições devem ser realizadas pelo link www.culturasbo.com/editais.

Podem se inscrever empresas de barbearia, tatuagem e piercing, empreendimentos imobiliários e produtos e serviços voltados à fonte de energia limpa, além de estabelecimentos do ramo de entretenimento infantil.

Tatuagem é um dos segmentos permitidos no evento – Foto: Prefeitura Santa Bárbara d’Oeste / Divulgação

De acordo com a administração do município, o intuito sobre a participação desses expositores é planejar a área de exposição e comercialização de produtos e serviços, visando atender aos princípios da oportunidade e valorização de empresas situadas no município e região.

Comércios relacionados ao fornecimento de alimentos, bebidas e artesanato não podem participar do chamamento. A atuação dos mesmos é regulamentada por instrumento próprio.

Os expositores credenciados participarão da “Shop Rock”, área destinada ao comércio e exposição de produtos e serviços, propiciando que o público entre no clima da festa ou leve uma lembrança para casa: tatuagem, piercing e barbearia à disposição dos visitantes e a venda de produtos que tenham a temática do rock, como camisetas, bonés, canecas, cordões, chaveiros, entre outros.

O Santa Bárbara Rock Fest acontece entre os dias 26, 27 e 28 de agosto, no Complexo da Usina Santa Bárbara, com atrações principais de Nenhum de Nós, Ratos de Porão, Sepultura, Di Ferrero e Maneva, além de bandas locais e regionais.