Danilo Gentili se apresenta em Americana nesta quarta

Com o stand-up "Novo Show Solo", o comediantes retornou aos palcos com histórias sobre a pandemia e bastidores da televisão

O humorista Danilo Gentili - Foto: Divulgação

O apresentador e comediante Danilo Gentili se apresenta no Teatro Municipal Lulu Benencase, com o stand-up “Novo Show Solo”, nesta quarta-feira (13), às 21h. Os ingressos estão à venda na bilheteria ou no site EntraVip, com valores de R$ 70 a R$ 140. A classificação é de 16 anos.

Danilo voltou aos palcos no ano passado contando histórias de como lidou com a pandemia e fatos divertidos da rotina e dos bastidores da TV. Reconhecido como um dos precursores e idealizadores do movimento do stand-up comedy no Brasil, foi membro do “Clube da Comédia” e criou o “Comédia ao Vivo”.

Na televisão, ganhou projeção nacional como repórter do programa humorístico “CQC”, da Band, e com o seu talk show “Agora É Tarde”, migrando em 2014 para o SBT, onde bate recordes de audiência até hoje no “The Noite”.

“O humor é uma poderosa ferramenta cultural, uma expressão viva que transcende barreiras e conecta pessoas. Vai ser uma quarta-feira muito animada”, disse a secretária de Cultura e Turismo de Americana, Marcia Gonzaga Faria.

O Teatro Municipal Lulu Benencase fica na rua Gonçalves Dias, nº 696, no Jardim Girassol.