Dançarinos da região se apresentam no Festival de Dança de Joinville

Dançarinos de todo o País e até do exterior voltam olhos e ouvidos para a 40ª edição do Festival de Dança de Joinville, em Santa Catarina, uma das maiores e mais tradicionais mostras competitivas de dança do mundo. O evento, que ocorre entre 17 e 29 de julho, receberá bailarinos de Americana e Santa Bárbara para as mostras competitivas e palcos abertos.

Campeã no ano passado, quando a categoria 60+ foi incluída no Festival pela primeira vez, Eliana Favarelli, de 61 anos, de Americana, vai para a mostra competitiva com Wolnei Macena, de 63, com um samba de gafieira. Além disso, com coreografia dela, bailarinos do Grupo Espaço Dançar estarão concorrendo à premiação na categoria 40+.

Bailarinas do Art American Dance vão apresentar em palcos abertos do festival a coreografia de jazz “Na Neblina” – Foto: Ballet em Foco_DIVULGAÇÃO

São eles Adriana Fatoretto Riceto, de 53 anos, Ana Laura Bagarolo Pasquoto, 41, Daiane Basanela Borin, 45, Márcia Araújo, 46, Maria Eliza Gonçalves, 51, Siane Santarosa Pascote, 53, Edinei Annanias, 53, Beto Regina, 58, e Robson da Silva Pereira, de 43 anos. A jovem Marina Borelli, de 17 anos, também compete no Festival da Sapatilha com uma variação do balé clássico La Esmeralda.

“É uma oportunidade única de dançar e se divertir. O festival vem permitindo que pessoas que nunca imaginavam que fossem dançar em Joinville se apresentassem agora, com 50 ou 60 anos, e isso é demais. Todos estão muito empolgados e o elenco é muito bom. A seleção é muito acirrada, todos são escolhidos a dedo, mas entramos com boas notas”, comemora Eliana.

O Laboratório da Dança, de Fernanda Araújo, em Santa Bárbara, teve coreografias selecionadas para a mostra competitiva e para os palcos abertos, mas optou por levar a Joinville somente os bailarinos Cíntia Nogueira, de 34 anos, e Rafael Reis, de 27, classificados para competir com coreografia de Ricardo Scheir.

“É a maior vitrine de dança no País. Milhares de pessoas se inscrevem, então é um grande frisson estar lá e participar da mostra competitiva. Nós temos uma longa história com o festival, participamos e ganhamos diversas vezes. Muitas vezes a preparação dura mais de um ano, são coreografias elaboradas para um olhar mais apurado. É preciso dedicação, bastante aula, investimento de tempo, de emoção e de dinheiro”, conta Fernanda.

Já as alunas do GrandPlié Studio de Dança, também de Santa Bárbara, participam do festival pelo segundo ano consecutivo, com apresentações de Jazz Dance nos palcos abertos. Com idade entre 15 e 17 anos, são elas: Laís Padovesi Pascon, Olivia Bombacini Navarro, Larissa Soares Patrício, Denise Cristina Mantovani Silva, Isabella Victoria Berro, Eduarda Vasques Tofoli, Júlia Rodrigues de Andrade, Manuella Queiroz Borges e Gabrieli Navarro Lúcio de Freitas. A professora e coreógrafa é Vania Rosa, e a diretora da escola, Ana Paula Tadei.

Um grupo de oito alunas, com idade entre 16 e 23 anos, da Art American Dance, de Americana, também vai apresentar três coreografias em palcos abertos. Rafaella Michelin Carvalho, Júlia Castilho F. Padial, Júlia Grillo Bortoloto, Caroline Vasconcellos Braidotti, Maria Luiza Santarosa, Giovanna Pereira de Figueiredo, Marcela Fenley Fortunato e Rafaela Bionde Faria estão na expectativa para participar de cursos e palestras oferecidos no evento.

“Elas vão pela primeira vez, estão ansiosas. Farão curso de Jazz Funk e de balé na Escola do Teatro Bolshoi no Brasil. Além disso, iremos assistir à palestra de uma referência na atualidade, a Luciana Sagioro, de 17 anos, que acaba de ser contratada pela Ópera de Paris. Será uma passagem rápida, mas muito importante para elas, realmente um sonho para toda bailarina que ama o mundo da dança”, comentou a diretora da escola, Daniela Fortunato.