‘Dança Criança’ está com inscrições abertas no CCL

As inscrições podem ser feitas no CCL as aulas são para iniciantes, intermediárias, avançadas e reiniciantes - Foto: Marcelo rocha - Liberal.JPG

Estão abertas as inscrições para as aulas de ballet da Companhia Essência da Dança que são oferecidas no CCL (Centro de Cultura e Lazer) Americana. O projeto, chamado “Dança criança”, tem uma cobrança simbólica de R$ 30 mensais para ajudar a custear as três bailarinas do projeto.

Podem participar crianças de três a 12 anos, e adolescentes. As aulas são para iniciantes, intermediárias, avançadas e reiniciantes, que receberão conhecimento teórico e prático. Diretora artística da Companhia, Thaissa Avancini destacou que o projeto tem como objetivo estimular o envolvimento com a dança e a arte. “É maravilhoso e muda vidas. O psicológico fica muito afiado, as pessoas ficam mais autoconfiantes. Tenho várias realidades sociais dentro da sala de aula, e na arte falam uma língua só. Esse projeto é minha menina dos olhos”, defende a bailarina.

Secretária de Cultura e Turismo de Americana, Marcia Gonzaga Faria ressaltou a importância da atividade. “As aulas são muito alegres, transbordam de arte e graça. Um incentivo aos participantes e aos pais que se sensibilizam com a dança”, afirmou Márcia.

HORÁRIOS. As aulas serão realizadas às terças, quintas e sábados com turmas de três a 12 anos e de ponta (turma avançada para adolescentes, a partir de 12 anos), e estão previstas para começarem no próximo dia 17 de janeiro.

Às terças e quintas serão ministradas aulas às 9h e às 15h, para alunos de três a seis anos de idade; e às 10h e 16h, para alunos entre sete e 12 anos. Serão quatro turmas. Aos sábados haverá aulas às 10h e 13h, para três a seis anos; e às 11h, de sete a 12 anos. Também haverá turma para aulas de ponta. Estão disponíveis cerca de 20 vagas para cada turma.

“O projeto ‘Dança, criança’ é realizado com o intuito de incentivar a dança e a arte. O talento não escolhe classe social. O talento fala mais alto. A arte une as pessoas. Estamos fazendo parceria com a Secretaria de Cultura e Turismo para ampliarmos as atividades, despertarmos a arte e a dança nas pessoas”, disse Thaissa.

As inscrições podem ser feitas de segunda a sexta, das 8h às 16h, no CCL. Mais informações pelo telefone (19) 3408-4800 e também com a professora Thaissa pelo telefone (19) 99106-4792. O CCL fica na avenida Brasil, 1293, Residencial Nardini.