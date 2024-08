Curta-metragem que relata experiência com OVNI será lançado nesta sexta em Americana

Filme leva assinatura de Roberta Antonelli, pesquisadora autista do grupo de ufologia local e promotora de arte

O curta-metragem “Além da Imaginação: Relatos OVNI de Uma Testemunha Real” será lançado nesta sexta-feira (2), em Americana. O filme leva assinatura de Roberta Antonelli, pesquisadora autista do grupo de ufologia local e promotora de arte. A direção é de Vanessa Pajaro.

Antonelli, conhecida por seu trabalho na pesquisa de fenômenos anômalos, decidiu compartilhar uma de suas experiências mais marcantes com OVNI (Objeto Voador Não Identificado) e UAP (Fenômenos Anômalos Não Identificados) através deste filme.

“Fiz meu primeiro curta-metragem para contar uma das experiências que tive ainda na infância”, revela Antonelli, cujo trabalho visa não apenas documentar, mas também abrir um diálogo sobre o desconhecido.

“Este curta-metragem não é apenas um relato visual, mas uma oportunidade para questionar o que conhecemos sobre o universo ao nosso redor”, explica Antonelli.

Com perguntas provocativas como “Você voltaria no tempo, mesmo que isso custasse sua saúde mental?”, o filme promete provocar reflexões sobre o impacto de encontros com o desconhecido na psique humana. A produção teve apoio da Lei Paulo Gustavo.

LOCAL. A exibição ocorrerá na Rua Peru, 295, em Americana, no ambiente da hamburgueria “Os Visitantes”, a partir das 19h. O local possui atmosfera temática com decoração inspirada em seres de outros planetas.

O evento é aberto ao público. Para mais informações, os interessados podem acompanhar as páginas de Roberta Antonelli no Instagram: @robertaantonelli, @varproduventos e @ugologiaamericana, e também no YouTube: