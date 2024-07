Curta-metragem de Americana propõe um novo olhar sobre o cotidiano

“A poesia está solta em cada pequeno detalhe”. Foi deste pressuposto que surgiu o curta-metragem documental “Cidade em Versos”, de Ana Paula Martins. A produção foi viabilizada pela LPG (Lei Paulo Gustavo) e tem estreia marcada para esTa sexta-feira (5), às 18h, no auditório do CCL (Centro de Cultura e Lazer) “Poeta Antônio Zoppi”.

📲 Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

“Cidade em Versos” mergulha nas ruas de Americana, revelando a poesia escondida no cotidiano. A narrativa acompanha a diretora em sua jornada pela cidade, enquanto busca e encontra inspiração nos lugares mais improváveis.

Ao longo do filme, os espectadores são convidados a refletir sobre a forma como o mundo ao seu redor é percebido, além de descobrir que a poesia está presente em cada esquina, em cada gesto e em cada detalhe da vida urbana.

“Cidade em Versos” tem a proposta de desafiar a ideia preconcebida de que a poesia está reservada apenas aos livros. Ela é apresentada como viva e pulsante, entrelaçada nas histórias, nas paisagens urbanas e principalmente no modo de olhar as coisas ao redor.

O processo de produção do “Cidade em Versos” tomou outros rumos e foi levado de acordo com a poesia do cotidiano – Foto: Divulgação

Ana Paula não crê que possa dizer ao próximo onde encontrar a poesia. “Falar de poesia é falar sobre as coisas que nos atravessam, que nos emocionam de alguma forma. Essa poesia pode estar nas cores do céu, no sorriso de um desconhecido que cruzou com você na rua”, disse.

A proponente e diretora do projeto diz que a poesia “está solta” e que, antes de se transformar em palavras, música ou pintura, pode ser percebida nas coisas comuns. “Cada um vai se inspirar e interpretar do seu jeito”.

Assim foi também o processo de produção do “Cidade em Versos”. A diretora tinha traçado um plano de filmagem, assim como o primeiro conceito de roteiro. No entanto, novas ideias surgiram durante a busca da poesia por Americana.

“Várias cenas que estavam acontecendo ali, naquele momento, eu pude captar. Eu acho isso incrível no cinema. Eu conversei com alguns poetas da cidade, e o bate-papo serviu de inspiração para abrir mais meu olhar sobre o tema”, contou Ana Paula.

Siga o LIBERAL no Instagram e fique por dentro do noticiário de Americana e região!

A busca pelo material para o curta-metragem fez com que ela entendesse que a ideia inicial de construir um filme com depoimentos não faria sentido com o propósito que buscava.

“Eu senti que o filme precisava ser uma porta para que qualquer pessoa pudesse entrar, eu queria um diálogo mais próximo com elas”, disse. Após a estreia desta sexta-feira no CCL, o curta poderá ser visto na plataforma www.vimeo.com/anadifalco.

De casa para a cidade

A ideia para o curta surgiu durante a pandemia, enquanto Ana Paula, assim como o resto do mundo, vivia uma “montanha-russa de emoções” devido ao momento. Ela então iniciou o projeto “Takes Poéticos”, que eram micro poemas visuais que ressignificavam momentos do dia e lugares da própria casa.

“O ‘Cidade em Versos’ veio um pouco disso, mas dessa vez eu quis expandir esse olhar por toda a cidade. E a Lei Paulo Gustavo colaborou para que eu pudesse fazer algo maior e mais produzido para poder começar a assinar meu nome na direção, com essa linguagem mais poética, que é o que eu gosto e procuro trazer nos meus projetos”.

Agora, com o projeto pronto, a expectativa da diretora é de que “qualquer pessoa que veja o filme se sinta pelo menos um pouquinho diferente do que era antes de assistir”.

“É um convite para olharmos as coisas cotidianas, ordinárias, da mesma maneira que olhamos para tudo que consideramos belo. Não de uma maneira sonhadora e ilusória, mas um olhar de quem se conecta com a vida”, disse.

Faça parte do Club Class, um clube de vantagens exclusivo para os assinantes. Confira nossos parceiros!

Estreia ‘Cidade em Versos’

Data e horário: sexta-feira (5), às 18h

Local: Auditório “Poeta Antônio Zoppi”, no Centro de Cultura e Lazer

Endereço: Avenida Brasil, 1293 – Parque Residencial Nardini, Americana

Entrada: gratuita