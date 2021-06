Cultura e Comtur recebem inscrições de estabelecimentos rurais de Santa Bárbara

Esta terça-feira (15) é o último dia em que a Secretaria de Cultura e Turismo de Santa Bárbara d’Oeste e o Comtur (Conselho Municipal de Turismo) receberão novas inscrições dos Meios de Hospedagem e Propriedades e Estabelecimentos Rurais da cidade pelo link.

Seguindo o Plano do Turismo Rural, o levantamento da infraestrutura, informações e registro fotográfico segue através de membros do Conselho em diversos pontos. Após esse passo, terá início o mapeamento dos estabelecimentos gastronômicos.

Orquidário Santa Bárbara está entre os estabelecimentos visitados pela secretaria – Foto: Divulgação

As últimas visitas foram realizadas no Pesqueiro Vale Verde (Barreirinho), Orquidário Santa Bárbara (Jardim Santa Alice), Pesqueiro Suzuki (Distrito Industrial I), Restaurante Rancho do Guitão (Santo Antônio do Sapezeiro), Pesqueiro São José (Caiubi), Sítio do Odair (Balsa) e Pesqueiro Aquários (Jardim Europa IV).

“A pedido do prefeito Rafael Piovezan e seguindo o Plano do Turismo Rural, quando chegamos aos locais explanamos sobre o avanço no desenvolvimento turístico de Santa Bárbara e ações do Conselho, além do Plano Diretor de Turismo e projetos da Região Turística Bem Viver. Muitos proprietários se preparam para a retomada do turismo no pós-pandemia e acreditam no potencial de Santa Bárbara d’Oeste como destino de visitantes que buscam o contato com a natureza e nossa diversidade cultural, seja na gastronomia caipira como nos saberes”, explicou o secretário de Cultura e Turismo, Evandro Felix.

Também receberam os conselheiros e servidores os estabelecimentos: Sítio Nossa Senhora Aparecida (Cruzeiro do Sul), Pesqueiro FM (Chácaras Pinheirinho), Restaurante Rancho da Linguiça (Santo Antônio do Sapezeiro), além do hotel Cheiro da Terra (Centro), Hotel Casa Blanca (Centro), Hotel Galead (Jardim Souza Queiroz), Sítio Samambaia (Santo Antônio do Sapezeiro), Rancho da Costela (Vale das Cigarras), Cemitério do Campo, Pesqueiro e Piscicultura Santa Clara (Toledinho) e Sapezeiros Bike (Santo Antônio do Sapezeiro).

As informações serão disponibilizadas no Aplicativo da Prefeitura de Santa Bárbara d’Oeste nas plataformas Android (Google Play) e iOS (App Store), no botão “Turismo”, e também no site www.santabarbara.sp.gov.br/turismo.