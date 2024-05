Cultura de Santa Bárbara habilita instituições para Festa da Negadinha

A lista pode ser conferida no site da administração barbarense

A lista de instituições habilitadas para compor a Praça de Alimentação da 25ª Festa da Negadinha da Usina Santa Bárbara foi divulgada. A lista pode ser conferida no site da prefeitura (www.santabarbara.sp.gov.br).

📲 Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

O evento será realizado de forma gratuita no dia 30 de junho, das 9h às 18h, no Complexo Usina Santa Bárbara, no Residencial Margarida.

Siga o LIBERAL no Instagram e fique por dentro do noticiário de Americana e região!

A Praça de Alimentação no evento recebeu 17 inscritos, sendo oito habilitados e um espaço reservado de forma emérita e cativa à “Turma da Negadinha da Usina”. Além disso, sete inscritos na lista de suplentes e duas inabilitadas.