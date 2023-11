Crianças que mordem inspiram lançamento da Editora Adonis em Americana

Mordidas dos pequenos em irmãos e amiguinhos inspiraram a publicação do livro “Tá combinado!”, o próximo lançamento em literatura infantil da Editora Adonis. Escrita de forma lúdica e sensível pela premiada escritora Telma Guimarães, a obra será lançada neste sábado (2) em dois horários, às 10h e às 14h. O evento acontece na Adonópolis, em Americana.

Os interessados em participar do lançamento, assim como os demais eventos realizados pela editora, devem realizar inscrição prévia por meio do site da editora . O livro estará à venda no dia por R$ 65,99.

Escritora Telma Guimarães inspirou-se em experiências próprias para escrever o livro – Foto: Carol Macchi

Telma é escritora de livros infantis e juvenis e tem um olhar atento. Desta vez, ela se inspirou no neto caçula para escrever a história, embora também tenha sido mãe de uma menina que mordia.

Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

“Muitas das histórias que escrevo são inspiradas nas experiências vividas como professora, mãe e avó que sou”, disse.

“Fiquei procurando algo que pudesse trabalhar essa questão e, como não encontrei, resolvi abordar esse tema. Muitas vezes, não só mordidas, mas empurrões também são uma das formas encontradas pelas crianças para expressar raiva ou desapontamento”, explica.

Capa do livro “Tá combinado!” – Foto: Editora Adonis/Divulgação

“Tá combinado!” tem como base duas questões: como agir diante do comportamento das crianças que mordem e qual o sentimento de quem é mordido.

Siga o LIBERAL no Instagram e fique por dentro do noticiário de Americana e região.

“A criança que age assim precisa respirar, contar e extravasar, seja por meio de desenhos, rabiscos, respirar fundo, contar os números. Encontrei material que sugeria o beijinho como solução e penso que somente isso não resolve o conflito. Leitura e conversa ajudam não só em casa, mas também na sala de aula, quando muitas vezes não se sabe como agir”, destacou a escritora.

De acordo com Telma, a mãe de uma criança que morde tem mais dificuldade de lidar com a situação do que a criança que foi mordida. “O melhor sempre é que isso não ocorra, ninguém morde e ninguém é mordido, mas isso não acontece. Então uma conversa com a criança sempre rende algo positivo”, complementa.

A escritora também explicou como surgiu a ideia do título do livro. A frase que a levou a escrever o livro foi “não vamos mais fazer isso, tá combinado?” e, para ela, os dizeres se relacionaram muito bem com o enredo da história.

Lançamento do livro infantil Tá Combinado!

Data e horário: sábado (2), às 10h e às 14h

Local: Editora Adonis (Rua José Bonifácio, 174)

Entrada: Gratuita (inscrição prévia por meio do site)