Criação coletiva reúne nomes do rap em Hortolândia

O rapper Crônica Mendes, ao centro, com os jovens que participam da criação coletiva que resultou na música “O rap vem do interior” - Foto: João Ribeiro / Divulgação

A cidade de Hortolândia tem uma importante tradição no hip hop. Remontando à década de 1990 e ao surgimento de grandes nomes, esse movimento segue vivo nas novas gerações, e vários talentos têm despontado na cidade. Com o objetivo de reunir esses artistas e promover visibilidade à produção de Hortolândia, o premiado rapper Crônica Mendes estimulou uma criação coletiva – a música “O rap vem do interior”, lançada no final de fevereiro.

Disponível em todos os aplicativos, a produção reúne oito nomes da nova geração do rap em Hortolândia. A criação coletiva, chamada no universo do hip-hop de cypher, conta com os convidados Leticia, KillerGui, Helena Ramos, BBX, Jovem Sann, DPache, Nicio-AK, Zina MC, além do anfitrião Crônica Mendes. “O rap vem do interior” também traz a participação especial do DJ From, numa linha de scratchers alucinante.

“Eu convidei mcs que se posicionam nas letras e também no seu cotidiano. Não é uma música política, é uma música politizada, consciente. Não é papo de artistas, é de sobreviventes” afirma Crônica Mendes.

Com produção de Bruno Okuyama, a música foi gravada em um estúdio na capital paulista. “Muitos dos mcs faziam produções caseiras ainda, então foi interessante para terem na bagagem a gravação em um estúdio profissional”, considera Crônica Mendes.

O resultado é uma música que consegue ser, ao mesmo tempo, plural e coesa. A partir de versos escritos por Crônica Mendes, cada artista ficou responsável por criar sua parte, e os diferentes estilos ficam claros ao longo dos oito minutos da música. Por outro lado, diversas reuniões online foram realizadas durante o processo de criação, e todos puderam opinar nos outros trechos. Com isso, todas as partes se conversam, mostrando uma produção realmente coletiva.

“A música tem a proposta de unir novos nomes e apresentar a pluralidade do rap feito no interior. Temos por exemplo a escrita poética do DPache, uma escrita mais ácida como o BBX, a nova vertente do rap que é o trap, como o Jovem Sann. Tem muita coisa acontecendo no interior de São Paulo e isso não pode ser deslegitimado”, defende Crônica Mendes. O volume II, com outros mcs, está em produção e deve sair ainda neste ano.

Apesar da concentração em cidades como São Paulo, Rio de Janeiro e Brasília, o movimento hip hop também acontece além das capitais. No interior, Hortolândia se destaca. A vocação do município para o movimento remonta à década de 1990 e começo dos anos 2000.

Hortolândia foi casa do brasiliense GOG, um dos nomes mais importantes da cena de rap brasileira e considerado Poeta do Rap Nacional.

O próprio Crônica Mendes nasceu na cidade. Ele iniciou a carreira com GOG em 2000, mas após cinco anos lançou o grupo “A Família”, que ganhou repercussão nacional. Em 2013 lançou carreira solo, e coleciona vários prêmios.

Mais recentemente, veio de Hortolândia a primeira mulher do interior contratada pela KondZilla, uma das maiores gravadoras do país. A Jovem MK assinou contrato com a empresa no ano passado após se destacar com trap, drill, funk e rap.