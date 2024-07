Credenciamento para músicos, bandas, DJs e locutores de Americana termina na sexta

Edital pode ser acessado no site da administração ou na Unidade de Suprimentos da Prefeitura de Americana

O credenciamento público para músicos, bandas, grupos musicais, grupos folclóricos, DJs e locutores interessados em participar do calendário anual de eventos de Americana termina nesta sexta-feira (5).

O edital completo está à disposição na Unidade de Suprimentos da Prefeitura, das 9h às 16h, e também no site da prefeitura.

Os documentos devem ser entregues no Serviço de Protocolo da Prefeitura, das 9h às 16h. O telefone para mais informações é (19) 3475-9046. A documentação também pode ser enviada pelos Correios.

A primeira sessão de abertura dos envelopes será na sexta-feira, às 9h30, no Auditório Villa Americana, no Paço Municipal. O candidato pode realizar o protocolo antes do início da sessão presencialmente.

Os interessados devem apresentar portfólio; pen drive ou link de acesso a arquivo digital, contendo ao menos uma apresentação artística com público; e repertório musical descrevendo o gênero e todas as músicas autorais do show.

Além disso, é necessário comprovante de notoriedade; participação em festivais e outros eventos locais, regionais ou nacionais; além de comprovação de formação musical com registro de fotos e vídeos de apresentações anteriores.