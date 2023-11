Cosplay Fest de Santa Bárbara ganha segunda edição neste sábado

Cosplay de personagens é o ponto alto da festa - Foto: Margarete Pelisson

O Cosplay Fest ganhou uma segunda edição, que acontece neste sábado (11), na Estação Cultura de Santa Bárbara d’Oeste. O evento reúne, a partir das 13h, amantes de filmes, mangás, HQs e animes para se fantasiarem, ou fazer “cosplay”, como seus personagens favoritos.

O “cosplay” surgiu da prática de fantasias de fãs em convenções de ficção científica, começando com as “future costumes”, criadas para a 1ª Convenção Mundial de Ficção Científica (Worldcon) realizada em Nova York em 1939.

É um termo em inglês, formado pela junção das palavras costume (fantasia) e roleplay (brincadeira ou interpretação), e pode estar relacionado com personagens de games, animes e mangás, mas também podem englobar qualquer outro tipo de caracterização que pertença à cultura de um modo geral.

O evento terá o concurso de cosplays, que estarão divididos em três categorias: infantil, de 5 a 12 anos, adolescente, de 13 a 17 anos, e adulto, a partir dos 18 anos. As melhores fantasias serão premiadas.

“O objetivo é brincar de ser esses personagens que a molecada e os adultos gostam, proporcionar lazer e entretenimento através de personagens que a gente vê na televisão, cinema e em livros”, disse Walcirlei Cesar Siqueira, proprietário do Studio Art, escola de arte e música idealizadora do Cosplay Fest.

Evento é voltado para fantasias de personagens do universo geek e terá concurso para eleger as melhores do dia – Foto: Margarete Pelisson

A ideia para o evento surgiu durante uma brincadeira com os alunos dentro da instituição, localizada em Santa Bárbara, e, a partir disso, a realização da primeira edição no ano passado. O Cosplay Fest reuniu cerca de 250 pessoas, e a expectativa é ultrapassar o número do ano passado.

“Agora, para a segunda edição, agregamos muitas pessoas, Acabamos conhecendo mais gente que gosta desse universo, do cosplay, anime, de HQ, então a perspectiva é ultrapassar, atingindo de 300 a 400 pessoas”.

O dia também terá música ao vivo, apresentação de dança, treino com assessoria esportiva, pintura facial e cabelo maluco para as crianças presentes no evento. Além disso, mesa de RPG, Pokemon, TCG e Party Games. Na praça de alimentação, o público encontrará pastéis, lanches, churros, bebidas e chopp.

A programação do Cosplay Fest também conta com mostra de desenhos artísticos dos alunos do Studio Art, com foco em personagens. As criações também participarão de um concurso com quatro categorias diferentes. As premiações, assim como as destinadas aos ganhadores da competição de fantasia, são kits de material artístico e brindes. Os participantes do evento ainda concorrem a sorteios durante a programação. “É um evento para curtir, ter entretenimento e se vestir como os personagens”

Apesar do evento ser voltado para as fantasias, o uso delas não é obrigatório e a entrada no evento é gratuita. A organização pede ajuda dos participantes com a contribuição de 1 litro de leite, que será doado à Palhaça Lilica e à equipe Pernas da Alegria, que encaminharão para famílias inclusivas mais carentes.

2º Cosplay Fest