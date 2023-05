O Coro Santo Antonio foi declarado patrimônio imaterial de Americana em 2019 - Foto: Marcelo Rocha - Liberal.JPG

Prestes a completar 75 anos de fundação e tombado como patrimônio imaterial de Americana, o Coro Santo Antônio está em busca de novos timbres para se renovar. Com 20 membros, o grupo musical está com vagas abertas para todos os naipes de vozes – tenor, baixo, soprano e contralto. A participação é gratuita e voluntária.

Além das músicas religiosas, o grupo também inseriu nos últimos anos repertório de músicas brasileiras e populares. A diversificação foi uma forma de manter os coralistas motivados, apresentar novos desafios e ampliar o leque cultural dos membros.

Septuagenário, o grupo se manteve ativo ao longo das décadas ao passar por transformações e se atualizar. Este ano, lançou a campanha “Venha cantar com a gente” justamente com esse objetivo. “Mais elementos são uma forma de renovação. Estamos em busca de mais cabeças pensantes. O grupo é democrático, vamos ouvir a opinião de todos e chegar num consenso para os diferentes tipos de música”, convidou o regente do coro há 25 anos, Luiz Sasseron.

Para participar, não é preciso ter experiência ou conhecimento musical. Será realizado um teste para definir em qual naipe o interessado se encaixa. Os encontros são às terças-feiras, das 19h30 às 21h, na sala Carmela Canciane do CCL (Centro de Cultura e Lazer) Americana.

PATRIMÔNIO. O coro foi fundado em 30 de janeiro de 1949 pelo padre Nazareno Maggi, que posteriormente foi elevado a Monsenhor. A criação aconteceu em reunião da Congregação Mariana da Igreja Santo Antônio. “Foi fundado para abrilhantar as missas da igreja”, explica Luiz.

O grupo foi criado apenas com vozes masculinas, característica que persistiu até cerca de 15 anos atrás, quando se tornou polifônico e passou a admitir também mulheres. Outro capítulo de sua história foi a mudança de missas do latim para a língua de cada país, aplicada pelo Concílio Vaticano 2º na década de 1960. Com a alteração, vários membros se desligaram. Na época, Luiz Sasseron já era membro do grupo musical. Quando o coro foi fundado, existia apenas a Matriz Velha, e o grupo teve participação ativa na construção da Basílica Santo Antônio de Pádua.

O coro foi declarado patrimônio imaterial de Americana em decreto assinado em 2019 pelo ex-prefeito Omar Najar, após análise e aprovação pelo Condepham (Conselho de Defesa do Patrimônio Histórico e Cultural de Americana). Na decisão, foi considerado que o grupo levou o nome de Americana por todo o Estado em suas apresentações e também é parte integrante da memória da cidade.

O coro participou de diversos eventos ao longo dos anos, indo além daqueles de caráter religioso. O grupo é parceiro da tradicional Cantata do LIBERAL, onde já se apresentou em várias ocasiões.