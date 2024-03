Corda Coral divulga aprovados no processo seletivo 

Atividades terão início a partir desta terça-feira (5), às 19h, na Sala de Teoria do CCL

O Corda Coral “Maestrina Marília Andrade”, mantido pela Secretaria de Cultura e Turismo de Americana, divulgou os aprovados no processo seletivo para o preenchimento de vagas remanescentes no grupo.

Os nomes escolhidos foram: Adalgisa Maria Botelho Araruna Lopes; Brenda Romeda Azevedo; Cleonice de Jesus Santos Souza; Creusa Aparecida Ruiz Custódio; Ener Camilo Rosi; Fabio Parolin; Gilberto Francisco Rodrigues Junior; Luiz Fernando Silva Souza; Roberta Araujo Rabelo; Robi Felix dos Santos; Robther Rocha Aguilera; e Rute Santiago Inácio.

As atividades terão início a partir desta terça-feira (5), às 19h, na Sala de Teoria do CCL (Centro de Cultura e Lazer), na Avenida Brasil, nº 1293.

O Corda Coral “Maestrina Marília Andrade” está em atividade desde abril de 1983, atualmente sob a regência de Ana Paula Rotger.

O grupo já se apresentou em grandes eventos culturais ao lado da Orquestra Sinfônica Municipal de Americana e da Banda Municipal de Americana, além da participação do Mapa Cultural Paulista e em encontros e festivais de canto coral no Brasil e no exterior.

“Que eles possam acrescentar ainda mais sucesso ao Corda Coral, símbolo da arte de Americana há mais de quarenta anos”, disse a secretária de Cultura e Turismo, Marcia Gonzaga Faria.