Corda Coral abre vagas para vozes masculinas e femininas em 2023

Participação no grupo é gratuita e voluntária, mas pede-se aos candidatos assiduidade nos ensaios

O Coral de Americana Maestrina Marília Andrade, conhecido como Corda Coral, abriu 20 vagas para 2023, metade para vozes masculinas e a outra metade para femininas.

A participação no grupo é gratuita e voluntária, mas pede-se aos candidatos assiduidade nos ensaios. As inscrições podem ser feitas até 24 de fevereiro em formulário disponível no Instagram @secturamericana.

Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

Os interessados serão chamados para uma avaliação vocal, que será realizada em 28 de fevereiro.

A maestrina Ana Paula Rotger explicou que será avaliado o desempenho do candidato em aspectos como postura, respiração, memória musical, afinação e expressividade musical.

Fãs de literatura têm espaço reservado no LIBERAL

A divulgação dos aprovados está marcada para 2 de março, e no dia 7 têm início os ensaios, que acontecem sempre no CCL (Centro de Cultura e Lazer) às terças e quintas-feiras, das 19h às 21h30.

Atualmente com 22 membros, o Corda completa quatro décadas de atividade em 2023.

“Temos vários coralistas na melhor idade em boa forma vocal, que nos ajudam a conduzir o grupo com um gosto de família e amizade. Essa é a característica desse grupo, que têm o gosto de cantar”, declarou a maestrina.