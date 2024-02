Corda Coral abre processo seletivo para novos integrantes, em Americana

O Corda Coral “Maestrina Marília Andrade”, mantido pela Secretaria de Cultura e Turismo de Americana, abriu nesta quarta-feira (21) o processo seletivo para o preenchimento de vagas remanescentes para interessados com idades a partir de 18 anos.

As inscrições podem ser feitas até o dia 28, no banner rotativo específico sobre o assunto no site da Prefeitura de Americana.

O processo seletivo inclui a avaliação vocal, que será feita presencialmente na Sala de Teoria do CCL (Centro de Cultura e Lazer), na Avenida Brasil, 1.293, entre os dias 29 de fevereiro e 1º de março. A avaliação acontece em três horários: às 18h, 19h e 20h.

A avaliação vocal irá observar as características musicais e fisiológicas das vozes dos candidatos, portanto não é necessário ter conhecimento prévio em música ou participação em outro coral. Os aprovados serão divulgados no dia 2 de março, também no site da prefeitura.

As atividades terão início no dia 5 de março, no CCL. Os ensaios do Corda Coral ocorrem às terças e quintas-feiras, das 19h30 às 21h30.