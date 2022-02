Corda Coral abre inscrições para preencher 33 vagas em Americana

Podem se inscrever pessoas com mais de 18 anos, moradoras de Americana e região; não é preciso experiência

O Coral Maestrina Marília Andrade, o Corda Coral de Americana, está com inscrições abertas para o preenchimento de 33 vagas. Não é necessário ter experiência, mas serão realizadas audições para seleção dos candidatos em 2 e 3 de março.

Há sete vagas para sopranos, sete para contraltos, sete para tenores e 12 para baixos. Os ensaios serão realizados às terças e quintas, das 19h às 21h30, no CCL (Centro de Cultura e Lazer).

“Venha conhecer o mundo do Canto Coral. Cantar em coral é exercitar a resiliência. É saúde, amizade, cultura, é bem-estar e bem-cantar. Aproveite esta oportunidade”, convidou a maestrina Ana Paula Rotger.

As inscrições podem ser feitas no site americana.sp.gov.br/secretaria/cultura, no banner “Novos coralistas Corda Coral de Americana”, até 25 de fevereiro. Podem participar moradores de Americana e região.

O Corda Coral de Americana iniciou suas atividades em 1983, reunindo pessoas que tinham paixão pelo canto coral. Mantido pela Secretaria Municipal de Cultura e Turismo, o grupo já esteve em eventos culturais ao lado da Orquestra Sinfônica de Americana e da Banda Municipal Monsenhor Nazareno Maggi, participou do Mapa Cultural Paulista, além de encontros e festivais de canto coral.