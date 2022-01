Coral Vocalis retoma ensaios e busca novas vozes

Após quase dois anos sem nenhuma atividade por conta da pandemia, o Coral Vocalis, de Americana, retoma os ensaios a partir de 8 de fevereiro. O retorno é marcado pela busca por novas vozes para integrar o grupo. A participação é gratuita, voluntária e não demanda experiência.

O maestro Adilson Gombradi contou que não é realizado nenhum teste para participar do coral. “A pessoa nunca me viu, imagina fazer um teste na frente do coral, toda tímida, nervosa. Não vai cantar nem 10% do que sabe, o potencial vai sumir. Então não faço teste, coloco para cantar”, indicou o músico.

Ele destacou que o objetivo é ensinar os interessados. “Sou do tipo que gosta de fazer um trabalho com o coralista, com isso a gente descobre os talentos. Quanto menos souber, melhor, para moldar conforme as minhas qualificações”, destacou o maestro.

O Coral Vocalis atua em Americana há 33 anos – Foto: Divulgação

A classificação nos naipes – soprano, contralto, baixo ou tenor – ocorre pela observação da voz em conversas e cantando em grupo. O participante é orientado a relatar desconfortos, como rouquidão e dores na garganta, que ajudam a identificar seu tipo de voz. Após um tempo participando dos ensaios, o coralista é convidado a fazer um exercício e confirmar qual seu naipe.

Para integrar o coral, basta comparecer a um dos ensaios, que ocorrem de terça e quinta-feira, das 19h às 22h, no CCL (Centro de Cultura e Lazer). Não há um prazo máximo para manifestar interesse, mas o maestro indicou que é recomendado participar desde o começo do ano para se qualificar para apresentações que costumam ocorrer nos últimos meses.

“Quando percebo que a pessoa está sabendo cantar, pergunto se está confiante para participar de apresentação. Se não está, convido para assistir e ver o dia a dia de um coralista”, explicou o maestro.

O coral é aberto a pessoas a partir de 14 anos. Menores de 18 devem comparecer ao primeiro encontro acompanhados de pais ou responsáveis, que vão assinar uma autorização.

Os ensaios acontecem na sala de reuniões do CCL. O endereço é Avenida Brasil, 1.293.

Coral

Ao longo da pandemia, o coral interrompeu todas as atividades. O grupo é formado por 35 pessoas, das quais muitas são idosos. Em agosto de 2021, alguns integrantes realizaram ensaios na casa de um dos membros. Para 2022, a expectativa era retomar os encontros mesmo se não fosse liberado o espaço no CCL, mas a prefeitura voltou a autorizar as reuniões no local.

O Coral Vocalis atua em Americana há 33 anos. O maestro Adilson Gombradi prepara um livro para contar a história do grupo, abordando desde a formação inicial, em 1989. Para isso, conta com recortes de jornais, depoimentos de coralistas, inclusive de duas que estão desde o início, e suas

próprias memórias.

“Fiz um resumo por anos e estou incrementando com depoimentos, estou nesta fase. Depois vou começar a inserir fotos e recortes de jornais. Não tenho experiência de escrita, então não tenho pressa”, destacou o maestro.