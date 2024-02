Coral Municipal ‘Vozes Bárbaras’ abre inscrições para novos integrantes

O Coral Municipal “Vozes Bárbaras”, de Santa Bárbara d’Oeste, está com inscrições abertas para novos integrantes. As inscrições devem ser feitas até o dia 11 de março, em formulário próprio, no site.

Sob a regência do Maestro Eduardo Lustosa, o coral ensaia todas às segundas-feiras, das 19h às 21h, no Anfiteatro Municipal “Detinha Dagnoni”. Não há necessidade de ter experiência em canto coral para se inscrever e participar do “Vozes Bárbaras”, bem como não há taxa de inscrição e nem cobrança de mensalidade.

Mantido pela Prefeitura de Santa Bárbara d’Oeste, por meio da Secretaria de Cultura e Turismo, o coral é formado por voluntários, não profissionais, que se reúnem semanalmente por amor à música, e busca fortalecer a cultura brasileira por meio de um repertório popular, manter a atividade no município e incentivar novos talentos.

Mais informações podem ser obtidas na Secretaria de segunda a sexta-feira, das 9h às 16h, pelo telefone (19) 3455.7000. O anfiteatro está localizado na Avenida Monte Castelo, 1.000, no Jardim Primavera.