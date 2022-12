Coral Ítalo-Brasileiro encerra Cantata do LIBERAL e do Welcome Center

A tradicional Cantata do LIBERAL e do Welcome se encerra hoje (22) com a apresentação do Coral Ítalo-Brasileiro de Americana. O grupo vai trazer um repertório natalino diversificado, que vai do clássico ao popular. A apresentação é gratuita e começa às 20h no piso superior do Welcome.

O coral apresenta um programa cantado em italiano e português. Há músicas populares como “Noite Feliz” e “Bate o Sino”; clássicos natalinos dos compositores Johann Sebastian Bach e Georg Friedrich Händel; e também canções que marcaram a trajetória do Coral Ítalo-Brasileiro, que está em atividade desde 1985.

“Teremos músicas que são parte da história do coral, que foram aprendidas com outros corais, em eventos importantes. Misturamos um pouco de tudo, algumas mais animadas e outras mais bonitas para emocionar o pessoal. Procuramos colocar bastante coisa da língua italiana, e algumas traduções são livres, com versões nossas e exclusivas para esse concerto”, contou o maestro Alan Tunucci.

O coral, em atividade desde 1985, vai apresentar músicas populares como “Noite Feliz” e “Bate o Sino” – Foto: Divulgação

O Coral Ítalo-Brasileiro já é figura tradicional na Cantata do LIBERAL. “Estudamos o ano inteiro e ficamos na esperança das apresentações. Se não tem público, não tem como mostrar nosso trabalho, então em nome do coral agradeço essa oportunidade de estarmos mais uma vez na Cantata”, declarou a presidente Silvana Migliorelli.

NOVIDADE. Tunucci assumiu o Coral Ítalo-Brasileiro no início deste ano. Graduado em licenciatura em música e bacharelado em piano erudito pela Unicamp (Universidade Estadual de Campinas), fez mestrado em piano pela James Madison University, nos Estados Unidos.

Durante seu tempo nos EUA, Tunucci aprofundou seus conhecimentos em piano, pedagogia do piano e regência, participando de corais dentro e fora da universidade, além de diversas produções de óperas.

Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

No coral ele buscou incorporar aquilo que acredita ser interessante em termos musicais e, ao mesmo tempo, preservar a tradição. “Fui muito bem recebido. A transição de um maestro por outro costuma ser desafiadora, principalmente um trabalho feito durante muitos anos, mas foi bem legal. Tem ensaios que são mais produtivos, onde se aprende bastante, mas também consegue dar muita risada”, disse o maestro.

VAGAS. Presidente do coral há 12 anos, Silvana Migliorelli contou que o grupo perdeu muitos membros que decidiram não retornar após a pandemia. Além disso, a tenor Aurora Scalco, conhecida como dona Lola, faleceu em outubro. O grupo tem 20 membros e abre vagas para novos participantes a partir de janeiro. Não é preciso ter experiência prévia com canto e nem mesmo conhecer o idioma italiano.

“Temos italianos e descendentes, e sempre ajudamos na pronúncia. Primeiro fazemos uma leitura da música para pegar o jeito de falar e entender o que está cantando, para se expressar melhor”, explicou Silvana.

Os interessados podem entrar em contato com ela através do WhatsApp (19) 99235-7854. A participação é voluntária. Os ensaios são semanais, sempre nas noites de segunda-feira, no Centro Comunitário do Jardim São Paulo.