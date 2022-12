Corais se apresentam nesta terça-feira em Americana e Santa Bárbara

A programação de Natal está intensa nesta terça-feira (13) na região, com atrações gratuitas em diferentes pontos. Os repertórios mesclam músicas populares, natalinas e sacras.

A Banda Municipal Monsenhor Nazareno Maggi abre a Cantata do LIBERAL no Welcome Center às 20h. Esta é a primeira de quatro apresentações da Cantata do LIBERAL no Welcome – o espaço recebe concertos nos dias 15, 20 e 22 de dezembro, sempre às 20h.

O Coro Santo Antônio de Americana também fará uma apresentação na região central nesta terça-feira.

Região central de Americana está entre os palcos das apresentações – Foto: Prefeitura de Americana / Divulgação

O grupo inicia o concerto às 19h no presépio montado na Praça Comendador Muller, em frente à Biblioteca Municipal. Na sequência, segue para outros locais no Calçadão.

O Coro tem outra apresentação aberta ao público marcada para o dia 17 de dezembro, também às 19h, na Igreja Senhor Bom Jesus.

O Tivoli Shopping prossegue com sua programação de corais, levando ao público apresentações de escolas. Nesta terça-feira, às 19h30, 60 alunos do Colégio Mundo Encantado/Ethos se apresentam na praça de alimentação do empreendimento. Haverá ainda concertos no local na quinta e na sexta-feira.