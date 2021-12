Corais retornam às atividades na região

Corda Coral durante apresentação natalina no Welcome Center - Foto: Marcelo Rocha - O Liberal

A voz do Natal está de volta em 2021 com a retomada das tradicionais cantatas. Os corais da região, que tiveram suas atividades suspensas nos últimos dois anos por conta da pandemia, aos poucos estão retornando às atividades presenciais e resgatando o espírito natalino com suas canções.

Entre todas as modalidades artísticas que sofreram com as restrições, os corais ocupam lugar peculiar. Isso porque a projeção das vozes durante a atividade expele aerossóis de forma intensa, potencializando o risco de contaminação. Diversos surtos ocorreram entre grupos de corais no início da pandemia, tornando a atividade realmente uma das últimas a poder retornar presencialmente.

Maestrina do Corda Coral de Americana “Maestrina Marília Andrade”, Ana Paula Rotger disse que poder voltar às apresentações foi muito significativo. O grupo fez sua primeira apresentação no dia 4 de dezembro, abrindo a programação do “Welcome Music” ao lado do Coral Lírico de Rio Claro “O Mensageiro”.

“Para cantar tem que estar junto, conversar, fazer técnicas, respiração e projetar voz, tudo que é muito perigoso nesses tempos de pandemia. O canto coral teve que ser reelaborado, redescoberto, é uma atividade de resiliência. As pessoas se expressam cantando, pode ser um hino de igreja ou folclórico, mas precisam cantar”, acredita Rotger.

Um dos desafios do retorno é o uso de máscaras durante as apresentações, que dificulta a respiração, articulação das palavras e abafa o som. A demanda respiratória depende do repertório, e o Fórum Brasileiro de Ópera, Dança e Música de Concerto recomenda que, se for necessário tirar a máscara, que haja uma distância segura entre os membros e seja feito em local ventilado.

Regente do Coro Santo Antonio, de Americana, Luiz Sasseron não abre mão da proteção. Três membros do coro faleceram durante a pandemia, um deles por conta do coronavírus. “Dificulta a respiração principalmente, mas vamos fazer o quê? Ficamos parados desde março de 2020, o pessoal sente até saudade, estávamos acostumados numa rotina de ensaios, apresentações”, contou Luiz.

UNIÃO. Ao longo dos últimos meses, diversas iniciativas em formatos digitais tentaram não deixar a voz enferrujar, como eventos e festivais online. O Coral Municipal Vozes Bárbaras, de Santa Bárbara d’Oeste, apostou em encontros para manter a união do grupo. O Regente Eduardo Lustosa fazia aulas sobre a história dos coros, pedia apresentações individuais para corrigir a voz e passava exercícios.

Para Roberto Otavio da Silva, membro do Vozes Bárbaras, a iniciativa manteve o grupo conectado ao longo dos últimos meses. Contudo, nada supera o momento de retorno às apresentações presenciais – o coral se apresentou no dia 4 de dezembro para o aniversário de Santa Bárbara d’Oeste.

“O que a gente gosta é de cantar, alegrar as pessoas com a nossa música. O objetivo principal é esse, não tem ganho financeiro, político, nada, a não ser o prazer de cantar e encantar pessoas”, definiu o coralista.