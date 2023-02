Contadora de histórias faz vaquinha para viabilizar livro

A contadora de histórias Mayara Menezes Moreira, de Americana, apostou no financiamento coletivo para publicar o livro infantil “A Criança Sem Sinal”. Desempregada, ela precisa levantar R$ 2.640 para que o livro saia em parceria com a Editora Ases. Até o fechamento desta reportagem, ela havia conseguido 20 apoiadores e arrecadado R$ 816.

O livro conta a história de uma menina muito distraída, que erra os caminhos e fica perdida. Ela mora em um orfanato e é adotada no dia de seu aniversário. “O casal que vai adotá-la vê a menina tropeçando no cadarço e se encanta com ela”, explicou a autora. “Meu livro trata da responsabilidade infantil, que às vezes é confundida, como se ela tivesse que assumir coisas que na verdade não precisa”, detalhou Mayara.

Mayara Menezes Moreira espera conseguir o valor necessário para o projeto até o final do mês – Foto: Junior Guarnieri / LIBERAL

A ideia para a história de “A Criança Sem Sinal” surgiu por conta de um episódio de Mayara vivenciou como voluntária do projeto Anjos da Alegria, em que palhaços visitam hospitais para proporcionar momentos felizes para pacientes em tratamento.

“Foi uma coisa natural, escrevo desde a adolescência, e essa história veio de um fato que aconteceu dentro do hospital e adaptei para o cenário infantil”, explicou a contadora de histórias.

Ainda faltam R$ 1.824 para Mayara alcançar a meta, e ela torce para conseguir o valor até o final de fevereiro. “São dois meses para publicar, e assim ficaria pronto antes do meu aniversário, que é dia 28 de abril”, contou a escritora.

Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

AJUDA. Mayara vai sortear cinco exemplares de “A Criança Sem Sinal” entre os apoiadores. O livro vai sair com o selo Asinha, dedicado a títulos infantis da Editora Ases, que vai arcar com metade dos custos da publicação e será responsável por buscar o ilustrador. As doações podem ser feitas através do site https://www.vakinha.com.br/vaquinha/ajuda-para-publicar-livro-a-crianca-sem-sinal, ou então pelo pix 3410140@vakinha.com.br.

Essa não é a primeira incursão da contadora de histórias em publicações. Em 2021, Mayara lançou um livro chamado “Poemas Sem Métrica”, com poesias. Em 2020, publicou em formato digital o infantil “Patinho Barulhento”. Em seu canal no YouTube, o @mayara_maxx, Mayara também compartilha histórias voltadas ao público infantil.