Consultora educacional de Americana participa de coletânea sobre família

A psicopedagoga e consultora educacional Géssica Fernandes, de Americana, integra a coletânea “Restaurando Famílias”. Publicado pela editora Chave Mestra, o livro reúne textos de 30 especialistas de diferentes regiões do país sobre relacionamentos familiares. A autora fará um lançamento neste sábado (4), no Quiero Café, em Americana, das 14h às 18h.

“A gente percebe que uma das tarefas mais desafiadoras da vida é educar e restaurar outro ser humano. O problema é que a gente não se empenha em aprender esse papel da mesma forma como nos empenhamos por uma nova profissão ou pela gestão de uma empresa, por exemplo”, explicou Géssica.

Géssica Fernandes escreveu texto sobre o poder curativo da comunicação – Foto: Junior Guarnieri / LIBERAL

O livro traz temas como vida financeira, perdão, casamento e educação dos filhos, abordados pela perspectiva de profissionais como psicólogos, psicoterapeutas, orientadores parentais, conselheiros conjugais, master coachs, psicopedagogos, professores, médicos e enfermeiros.

Géssica escreveu um texto sobre o poder curativo da comunicação.

A inspiração foram os desafios que ela enfrentou quando descobriu que a filha é cardiopata. Até encontrar o melhor tratamento e conseguir o acompanhamento com especialistas, a família passou por dificuldades e precisou inclusive de vaquinhas para arrecadar recursos.

“Essa vivência trouxe que não dá para perder tempo com relacionamentos ruins. Isso que vivemos me inspirou a escrever sobre comunicação.

Nós vivíamos todo dia como se fosse o último. Então resolvi dar voz a isso para que famílias possam ter comunicação saudável, ouvir o outro, entender a necessidade sem julgamento, mas com empatia”, explicou a escritora.

O livro é o primeiro da autora, mas ela já trabalha em uma segunda obra para o segundo semestre com a mesma editora. A participação no livro partiu de um convite da Chave Mestra, que escolheu autores de diversas regiões do país, do Sul ao Nordeste.

“Restaurando Famílias” custa R$ 49,90 na edição física, disponível pelo link na bio do Instagram @gessica.fernandes_ ou pelo WhatsApp (19) 98871-0790. O livro também está disponível em formato digital na Amazon com valor promocional de lançamento a R$ 19,90.